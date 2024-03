Ministerstwo obrony Korei Północnej wezwało Koreę Południową i Stany Zjednoczone do zaprzestania wspólnych ćwiczeń wojskowych. Pjongjang twierdzi, że są to manewry o charakterze wojennym i ostrzega przed konsekwencjami - podała we wtorek północnokoreańska agencja KCNA.