Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un nadzorował ćwiczenia z użyciem wyrzutni rakiet zdolnych do przenoszenia taktycznych głowic nuklearnych – podały we wtorek państwowe media. Według oficjalnej agencji KCNA dyktator wezwał do doskonalenia gotowości do zniszczenia "stolicy wroga" za pomocą "podstawowych środków uderzeniowych".