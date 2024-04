Izraelskie wojsko czeka na decyzję rządu w sprawie ofensywy w Rafah

Siły Obronne Izraela (IDF) są gotowe do wkroczenia do Rafah na południu Strefy Gazy i czekają na zgodę rządu - podał w czwartek portal Times of Israel, powołując się na wysokiej rangi urzędnika państwowego.