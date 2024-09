Ataki na Hezbollah to nie główny cel Izraela? Kolejne mogą być instalacje nuklearne Iranu

Konfrontacja Izraela z Hezbollahem może być preludium do ataku na instalacje nuklearne Iranu. Izraelskie władze wielokrotnie zwracały się do USA z apelem o zlikwidowanie tych obiektów lub pomoc w takiej operacji - pisze w piątek dyrektorka brytyjskiego think tanku Chatham House Bronwen Maddox.