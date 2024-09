Szybki wzrost wydatków na cyberbezpieczeństwo

Reklama

Rosnące nakłady na bezpieczeństwo cyfrowe są odpowiedzią na coraz częstsze i bardziej wyrafinowane cyberataki, które zagrażają stabilności firm oraz bezpieczeństwu ich danych. Łukasz Jachowicz, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z Mediarecovery, podkreśla, że w dobie rosnącego ryzyka nie wystarcza już inwestowanie wyłącznie w narzędzia defensywne. Kluczowe staje się stosowanie proaktywnych strategii, takich jak monitorowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i przeprowadzanie symulacji ataków, aby móc przewidywać zagrożenia i minimalizować ich wpływ na działalność biznesową.

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz ważniejszą rolę w cyberbezpieczeństwie. Przedsiębiorstwa inwestują w narzędzia AI, które wspierają zabezpieczenia aplikacji, ochronę danych i prywatności oraz bezpieczeństwo infrastruktury. AI pozwala na automatyzację procesów wykrywania zagrożeń, co umożliwia szybszą identyfikację potencjalnych ataków i ogranicza ryzyko wycieku danych. Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) zwiększa również zapotrzebowanie na oprogramowanie zabezpieczające, które w 2025 roku może wzrosnąć o 15%. Gartner przewiduje, że narzędzia oparte na AI, takie jak LLM (duże modele językowe), będą coraz częściej wykorzystywane przez cyberprzestępców do automatyzacji ataków, zwiększając ich skalę i złożoność.

Reklama

Wyzwania związane z rozwojem technologii AI

Zarówno eksperci, jak i firmy dostrzegają wyzwania związane z rozwojem technologii AI. Natalia Zajic, konsultantka ds. cyberbezpieczeństwa z Safesqr, zauważa, że AI zmienia zasady gry, automatyzując procesy zabezpieczające i jednocześnie tworząc nowe możliwości dla przestępców. Szybki rozwój tych technologii przyczynia się do wzrostu inwestycji w oprogramowanie i usługi związane z bezpieczeństwem cyfrowym. Firmy coraz częściej zwracają się ku bardziej zaawansowanym strategiom, aby skutecznie zarządzać nowymi zagrożeniami.

Zwiększające się inwestycje w cyberbezpieczeństwo nie omijają również rozwiązań chmurowych. Coraz więcej firm przenosi swoje zasoby do chmury, co wymaga zaawansowanych zabezpieczeń. Gartner szacuje, że rynek specjalistycznych rozwiązań zabezpieczających dla chmury, takich jak CASB i CWPP, wzrośnie z 6,7 miliarda dolarów w 2024 roku do 8,7 miliarda dolarów w 2025 roku. Wzrost ten wynika z potrzeby zabezpieczania coraz bardziej złożonych środowisk chmurowych, co wymusza na firmach stosowanie nowych narzędzi i strategii ochronnych.

Dodatkowo rosnący popyt na usługi związane z bezpieczeństwem jest odpowiedzią na niedobór wykwalifikowanej kadry w obszarze cyberbezpieczeństwa. Firmy coraz częściej sięgają po zewnętrznych partnerów, aby uzyskać dostęp do niezbędnej wiedzy i technologii, które pozwolą skutecznie zarządzać ryzykiem i zabezpieczać dane przed potencjalnymi zagrożeniami. Wzrost zapotrzebowania na usługi konsultingowe i zarządzane w zakresie bezpieczeństwa jest zatem naturalną konsekwencją braku specjalistów w tej dziedzinie.