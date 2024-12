Amerykański Remington i Federal w rękach czeskiego miliardera

Reklama

Czechoslovak Group, koncern zbrojeniowynależący do czeskiego miliardera Michala Strnada, kupił w zeszłym miesiącu firmę Vista Outdoor za 2,2 miliarda dolarów. Do spółki należą teraz takie marki amunicji jak Remington i Federal. Umowa ta uczyniła CSG największym producentem amunicji małokalibrowej na świecie poza Chinami i Rosją, twierdzi David Stepan, członek zarządu, który kieruje spółką-córką Ammo+.

Główny dostawca amunicji dla NATO

CSG zakłada, że ​​armie NATO będą musiały uzupełnić swoje malejące zapasy małokalibrowej amunicji w nadchodzących latach, powiedział Stepan w wywiadzie udzielonym w tym tygodniu w Pradze. „Naszą największą szansą na organiczny wzrost w zakresie małej amunicji będą klienci wojskowi, zwłaszcza w krajach NATO” – powiedział. „Jesteśmy teraz w stanie zagwarantować zdolność produkcyjną i obsługiwać wielu klientów jednocześnie”.

Poszerzenie asortymentu

CSG, które do tej pory produkowało głównie pociski artyleryjskie i pojazdy bojowe w Europie, przyspieszył rozwój się po tym, jak wojna w Ukrainie pomogła ponad trzykrotnie zwiększyć przychody w ciągu ostatnich dwóch lat i uczyniła Strnada miliarderem. Przejęcie amerykańskiej spółki, do której należał słynny Remington, zwiększyło globalne zatrudnienie do 14 000 osób.

„Transakcja (wykupu) Vista nie jest dla nas końcem drogi” — powiedział Stepan. „Chociaż mamy teraz wystarczającą zdolność produkcyjną dla małej amunicji, CSG wciąż rozważa wiele potencjalnych transakcji w innych segmentach”.

Czeski potentat z siedzibą w Pradze

Mająca siedzibę w Pradze Czechoslovak Group dawniej nazywała się Excalibur Group. Spółka holdingowa obejmuje ponad 100 firm na całym świecie. Obecnie CSG działa w kilku sektorach, w tym w przemyśle obronnym, lotniczym, amunicyjnym, motoryzacyjnym i kolejowym. Michal Strnad, syn założyciela Jaroslawa Strnada, został właścicielem CSG w styczniu 2018 roku.