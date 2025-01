Rosyjskie siły nie zwalniają tempa ofensywy i doprowadzają do końca intensywne walki o miastoDo wojny to miasto liczyło 13 000 mieszkańców, położone na wzgórzu stanowi ważny element ukraińskiej obrony. Według najnowszych doniesień, wojska rosyjskie zajęły kluczowy, który stanowił główny punkt ukraińskiej obrony w mieście. Kontrolują już dzielnice Nową i Październikową oraz znaczną część dzielnicy Północnej. Eksperci wojskowi przewidują, że miasto może upaść do połowy lutego w najbardziej optymistycznym dla Ukrainy wariancie. Ale może to nastąpić i do końca tego miesiąca.