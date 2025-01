Wygłodniałe Chiny zwrócą się przeciwko Rosji. Pytanie brzmi: „kiedy”, a nie „czy” [OPINIA]

Wygłodniałe Chiny tylko czekają na moment, by ukąsić Rosję. Zaślepiony wojną z Ukrainą Władimir Putin powtarza błędy cara Mikołaja II i nie widzi prawdziwego zagrożenia. Rosja ponosi ogromne straty z powodu wojny, a tamtejsza elita musi zrobić "porządek" z Putinem – pisze w opinii dla portalu The Kiyv Independent prof. Sarah C. Paine.