Co mogło spowodować eksplozję?

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Według ministra Kaliňáka możliwe scenariusze obejmują awarię ładunków miotających, wadliwe pociski lub problemy z samym systemem artyleryjskim. Podkreślił on również, że nie doszło do eksplozji głównego ładunku bojowego, co mogłoby mieć znacznie poważniejsze skutki.

Zuzana 2 – nowoczesna haubica dla Ukrainy

Haubica Zuzana 2 to głęboko zmodernizowana wersja starszej słowackiej haubicy, przystosowana do standardów NATO. System artyleryjski jest osadzony na ośmiokołowym podwoziu opartym na ciężarówce Tatra 815 VP. Haubica jest wyposażona w działo kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów, umieszczone w obrotowej wieży. System może prowadzić ogień na maksymalny zasięg 41 km, a szybkostrzelność wynosi do 5 strzałów na minutę. Zuzana 2 posiada również zaawansowany system kierowania ogniem, komputer balistyczny oraz systemy nawigacji.

Dochodzenie w toku

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano policję oraz służby ratunkowe. Policja prowadzi dochodzenie, a eksperci badają, czy mogło dojść do błędu konstrukcyjnego lub niewłaściwego użytkowania systemu.

Jeden z rannych techników przebywa w szpitalu Bory w Bratysławie, gdzie lekarze informują, że jego stan jest stabilny. Drugi, który odniósł poważniejsze obrażenia, znajduje się pod opieką specjalistów w szpitalu na Kramarach. Lekarze podkreślają, że pacjent jest przytomny, ale doznał urazu spowodowanego falą uderzeniową.

Co dalej z dostawami dla Ukrainy?

Słowacja zobowiązała się do dostarczenia Ukrainie sześciu kolejnych haubic Zuzana 2 do listopada 2025 roku. Po incydencie pojawiły się pytania o możliwe opóźnienia w produkcji oraz konieczność dodatkowych testów bezpieczeństwa. Na razie jednak nie ogłoszono wstrzymania dostaw.