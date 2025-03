Czy F-16 mogą pokonać Su-35? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Jurij Ihnat w wywiadzie dla ukraińskich mediów otwarcie przyznał, że przekazane Ukrainie myśliwce F-16 nie należą do najnowszych modeli. „Te samoloty nie są wystarczająco nowoczesne, by stanąć do równej walki z Su-35” – stwierdził. Su-35 to jeden z najbardziej zaawansowanych myśliwców czwartej generacji, wyposażony w potężne silniki z wektorowanym ciągiem, nowoczesną elektronikę oraz dalekosiężne radary.

Reklama

/> />

Reklama

Według Ihnata pojedyncze starcie F-16 z Su-35 może zakończyć się na korzyść Rosjan. Aby zmienić układ sił w powietrzu, Ukraina musi polegać na wsparciu systemów obrony przeciwlotniczej, zakłócania radarowego oraz skutecznych pocisków powietrze-powietrze. Tymczasem ryzyko dla ukraińskich F-16 wzrasta bo zaczęły być używane do atakowania celu coraz bliżej rosyjskich pozycji m.in. przy granicy z obwodem kurskim.

Braki w ukraińskim uzbrojeniu i rosnąca produkcja rosyjskich rakiet

Ihnat zwrócił uwagę, że Ukraina ma coraz większy problem z dostępnością rakiet przeciwlotniczych. Rosja, wykorzystując całą gamę uzbrojenia, intensyfikuje ataki i jednocześnie zwiększa produkcję rakiet, bomb kierowanych (tzw. KAB) i dronów bojowych.

To stawia Siły Powietrzne Ukrainy w trudnej sytuacji – nawet najnowocześniejsze systemy obrony nie są skuteczne bez odpowiedniej ilości uzbrojenia. Zdaniem ekspertów, samo posiadanie F-16 nie rozwiąże problemu przewagi rosyjskiego lotnictwa, jeśli Ukraina nie otrzyma kompleksowego wsparcia w zakresie systemów obrony i nowoczesnej amunicji.

F-16 vs. Su-35 – porównanie

Analizy danych obu typów samolotów potwierdzają, że Su-35 przewyższa starsze modele F-16 pod wieloma względami:

zasięg bojowy: Su-35 może operować na dystansie do 1600 km, podczas gdy F-16 – jedynie 550 km.

radar: Rosyjski myśliwiec jest wyposażony w radar Irbis-E o zasięgu wykrywania do 400 km, podczas gdy radar F-16 AN/APG-83 AESA ma maksymalny zasięg 160 km.

uzbrojenie: Su-35 może przenosić rakiety dalekiego zasięgu R-37M (potencjalnie do 400 km), podczas gdy F-16 dysponuje rakietami AIM-120D o zasięgu do potencjalnych 160 km.

Choć F-16 ma mniejszą sygnaturę radarową i lepszy system walki elektronicznej, to Su-35 jest bardziej zwrotny i zdolny do prowadzenia walki manewrowej dzięki silnikom z wektorowaniem ciągu. Duża przewaga Su-35 to także jego zasięg, dzięki któremu będą mogły więcej czasu spędzić nad polem bitwy, nawet bez dodatkowych zbiorników z paliwem.

Czy Ukraina znajdzie sposób na rosyjską dominację w powietrzu?

Sytuacja w powietrzu pozostaje trudna dla Sił Powietrznych Ukrainy. Eksperci podkreślają, że same F-16 nie odwrócą losów wojny, jeśli Ukraina nie otrzyma nowoczesnych systemów rakietowych i obrony powietrznej. Choć dostawy byłych duńskich F-16 i Mirage 2000 są krokiem w stronę modernizacji ukraińskiego lotnictwa, na ten moment przewaga w powietrzu wciąż należy do Rosji. Jakie zatem będą kolejne kroki Ukrainy i jej sojuszników? Odpowiedź na to pytanie może zadecydować o przyszłości konfliktu.

/> />