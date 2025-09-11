"ABC": Prowokacja była celowa

„Prowokacja była celowa, a jej znaczenie jest jednoznaczne: (przywódca Rosji) Władimir Putin jest gotów rozszerzyć konflikt poza granice Ukrainy. Dlatego Europa musi zareagować z jednością, jasnością i determinacją” – zaapelował madrycki dziennik „ABC”.

Według gazety niedawna wizyta Putina w Pekinie pokazuje, że rosyjski przywódca nie jest izolowany, a Kreml „wydaje się otoczony przez mocarstwa gotowe wspierać go politycznie, gospodarczo i militarnie”, co ośmieliło go do prowokacji w Polsce.

„Rosyjska agresja wobec Polski obnażyła kruchość europejskich »czerwonych linii«. To, co jeszcze kilka miesięcy temu uważano za scenariusz hipotetyczny – bezpośredni atak na terytorium sojusznika – stało się rzeczywistością” – zauważył „ABC”.

"El Pais": Długie milczenie prezydenta USA niezrozumiałe

Według dziennika „El Pais” presja wywierana przez Kreml na granice NATO to „część strategii Putina, który podkreśla w ten sposób sprzeciw wobec (pomysłu - PAP) rozmieszczenia wojsk (krajów Zachodu - PAP) w Ukrainie w celu zagwarantowania pokoju po osiągnięciu ewentualnego zawieszenia broni”.

Jak oceniła gazeta, długie milczenie prezydenta USA Donalda Trumpa po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną było niezrozumiałe. „Tylko jednolite stanowisko w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski może powstrzymać Moskwę przed rozszerzeniem agresji” – podkreślił dziennik.

Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP)