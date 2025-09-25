Rosyjskie drony nad Polską

W wystąpieniu w Izbie Deputowanych szef resortu obrony nawiązał do wtargnięcia około 20 rosyjskich dronów na terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września i trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w przestrzeń powietrzną Estonii - 19 września.

Włoski MON: To test i prowokacja Moskwy

- To są wydarzenia, które są testem oraz prowokacją i wymagają stanowczej, racjonalnej i skoordynowanej reakcji. Wzmocnienie odstraszania na wschodniej flance NATO to właściwe odpowiedzi, które pokazują zdrowy rozsądek i równowagę - powiedział Crosetto.

Poinformował, że zaangażowały się w to także Włochy.

Jak mówił, w Estonii są cztery włoskie samoloty wielozadaniowe F-35 i system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu SAMP/T, a także radar systemu wczesnego ostrzegania i kontroli Caew. Podkreślił, że na wschodniej flance NATO obecnych jest ponad 2 tys. włoskich żołnierzy.

"Musimy pokazać, że UE i NATO są zjednoczone”

- Nasza postawa jest stanowcza, ale nie prowokacyjna. Należy nie dopuścić do tego, aby ulec prowokacjom, bo eskalacja miałaby konsekwencje dla wszystkich - oświadczył minister obrony Włoch.

Crosetto podkreślił, że „odstraszanie jest podstawą tego, by otworzyć drogę do dialogu. Musimy pokazać, że UE i NATO są zjednoczone”.

Z Rzymu Sylwia Wysocka