Decyzja Łotwy i Rheinmetall

– Nawiązując współpracę z Rheinmetall, Łotwa nie tylko wzmacnia obronę narodową, ale także przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw w Europie – powiedziała szefowa łotewskiego rządu Evika Silina.

Memorandum o porozumieniu w tej sprawie zostało podpisane przez strony niemiecką i łotewską w Hamburgu. Rheinmetall Waffe Munition będzie mieć 51 proc. udziałów, zaś Łotewska Korporacja Obrony Narodowej (VAK), 49 proc. Wartość inwestycji szacowana jest na 275 mln euro.

Zakład ma być wyposażony w najnowocześniejszą linię do wykuwania oraz napełniania pocisków. Rozpoczęcie jego budowy planowane jest na wiosnę 2026 r., a produkcja ma ruszyć rok później.

Okazja dla Łotwy

– Realizacja projektu zapewni Łotwie wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy i doświadczenia w produkcji amunicji od firm z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień wojskowych – przyznał szef resortu obrony Andris Spruds.

Minister gospodarki Viktors Valainis powiedział z kolei łotewskiej telewizji LTV, że lokalizacja zakładu została już wybrana, ale nie ujawnił, gdzie dokładnie będzie usytuowany.

Amunicja kalibru 155 mm jest podstawowym środkiem rażenia artylerii państw NATO, wykorzystywana m.in. w samobieżnych armatohaubicach.