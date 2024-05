W ocenie Guterresa potrzeba niezwłocznego zawieszenia broni jest podyktowana względami humanitarnymi. Szef ONZ wezwał do zwiększenia dostaw pomocy materialnej dla cywilów ze Strefy Gazy.

"Zawieszenie broni będzie jednak tylko początkiem. To będzie długa droga powrotna po zniszczeniach i traumie tej wojny" - przyznał Guterres w nagraniu adresowanym do uczestników konferencji. Wypowiedź sekretarza generalnego przytoczyły agencja AFP i portal Times of Israel.

Rządząca w Strefie Gazy palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas dokonała 7 października 2023 roku zbrojnego najazdu na Izrael, w wyniku którego śmierć poniosło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych. W trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela zginęło prawdopodobnie blisko 35 tys. Palestyńczyków, a co najmniej 90 proc. mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy.

szm/ amac/