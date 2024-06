Gabinet wojenny został utworzony 11 października 2023 roku. Decyzja o jego rozwiązaniu miała zapaść w niedzielę wieczorem.

Co dalej z rządem Izraela?

Agencja Reutera wyjaśnia, że Netanjahu ma teraz prowadzić konsultacje dotyczące wojny w Strefie Gazy z małą grupą ministrów, w której skład wchodzi minister obrony Joaw Galant i minister spraw strategicznych Ron Dermer, również były członek gabinetu wojennego.

Jak informują izraelskie media, do rozwiązania gabinetu doszło po odejściu byłego ministra obrony Beniego Ganca, który był jednym z sześciu członków gabinetu wojennego. Wraz z Gancem odszedł były szef Sztabu Generalnego generał Gadi Eizenkot, który pełnił rolę obserwatora w rozwiązanym gabinecie. Powodem odejścia tych dwóch polityków miał być brak jasnej strategii dalszego prowadzenia wojny w Strefie Gazy.

Dodatkowo skrajnie prawicowi ministrowie bezpieczeństwa i finansów Itamar Ben Gwir i Bezalel Smotricz mieli domagać się włączenia ich do gabinetu wojennego, co mogłoby doprowadzić do pogłębienia konfliktu Izraela z sojusznikami. (PAP)

awm/ ap/