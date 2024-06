To mniej niż połowa porwanych, którzy, jak przypuszczano, wciąż znajdują się w rękach Hamasu. "Istnieją powody do poważnej troski" - przyznał Hagai Levine, szef ekspertów medycznych działających w ramach Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych. "Wygląda na to, że z każdym tygodniem coraz więcej zakładników umiera lub ciężko choruje" - dodał.

Izraelscy zakładnicy umierających w niewoli

Z oceny, opartej na danych wywiadów USA i Izraela oraz mediatorów uczestniczących w negocjacjach dotyczących uwolnienia zakładników, wynika, że spośród więźniów Hamasu, którzy nie zostali dotąd odbici ani uwolnieni, 66 już nie żyje. To o 25 więcej, niż szacowano wcześniej - zauważył portal dziennika "Jerusalem Post".

Zarówno izraelska armia, jak też biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu odmówiły komentarza do doniesień "WSJ". (PAP)

