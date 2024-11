Groźby Iranu wobec USA i Syjonistycznego Reżimu

"Wrogowie, czy to syjonistyczny reżim, czy Stany Zjednoczone, z pewnością otrzymają miażdżącą odpowiedź na to, co robią Iranowi i narodowi irańskiemu oraz frontowi oporu" - powiedział Chamenei w nagraniu wideo opublikowanym przez irańskie media państwowe.(PAP)

