"Jest to fascynująca ilustracja problemu niedoboru. Powiedzieliśmy sektorowi przewozów towarowych +Dobrze, dajcie nam nazwiska kierowców, których chcecie sprowadzić, to załatwimy wizy i dostaniecie kolejne 5000 wiz+. Do tej pory podali tylko 127 nazwisk. To pokazuje, że to jest globalny niedobór" - powiedział Johnson w wywiadzie dla radia BBC4 przy okazji odbywającej się w Manchesterze konferencji Partii Konserwatywnej.

Zapytany, czy problemy z dostawami, które mają miejsce w ostatnich dniach nie świadczą o tym, że kraj jest w kryzysie, Johnson powiedział: "Nie, myślę, że wręcz przeciwnie. To, co widzimy w gospodarce brytyjskiej i faktycznie też w gospodarce światowej, w dużej mierze wynika z tego, że łańcuchy dostaw odczuwają przeciążenie i napięcia, czego można się spodziewać od budzącego się giganta i to się dzieje".

Przekonywał, że kraj stoi w obliczu "niezwykle interesującego momentu" i że niedobory siły roboczej są objawem mocy gospodarki, która ma możliwości dalszego wzrostu.

Podkreślił jednak, że brytyjskie firmy muszą porzucić uzależnienie od taniej importowanej siły roboczej. "Tym, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 20 lat lub więcej, prawie 25 lat, było podejście, w którym wiele rodzajów biznesu było w stanie utrzymywać niskie płace, niskie koszty i imigrację przez bardzo długi czas" - powiedział Johnson.

W miniony piątek brytyjski rząd ogłosił, że aby w krótkiej perspektywie złagodzić obecne problemy z zaopatrzeniem, umożliwi natychmiastowe podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii - na zasadzie tymczasowej - zagranicznym kierowcom cystern paliwowych i kierowcom w transporcie żywności. Zgodnie z tym planem do Wielkiej Brytanii natychmiast może przyjechać 300 kierowców cystern i pozostać w celu wykonywania pracy do końca marca 2022 r., a 4700 kierowców przewożących żywność będzie mogło przyjechać od końca października i pozostać do końca lutego 2022 r. Do Wielkiej Brytanii będzie mogło od końca października przyjechać także 5500 pracowników sektora drobiarskiego, którzy będą mogli pozostać do 31 grudnia 2021 r.