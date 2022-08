Nowego lidera spośród dwojga kandydatów, którzy pozostali po serii głosowań w klubie poselskim Partii Konserwatywnej, wybierają wszyscy członkowie tego ugrupowania. Zwycięzca - albo szefowa dyplomacji Liz Truss, albo były minister finansów Rishi Sunak - automatycznie zastąpi Borisa Johnsona na stanowisku premiera.

Od poniedziałku do ok. 160 tys. członków partii miały być wysyłane karty do głosowania, ale zamiast tego we wtorek wieczorem otrzymali oni informację, że dotrą one później, niż planowano, być może dopiero 11 sierpnia. Nie sprecyzowano, jakie obawy związane z bezpieczeństwem są powodem tej sytuacji, choć według "Daily Telegraph", ostrzeżenie NCSC dotyczyło raczej potencjalnych słabości w procesie głosowania niż konkretnego zagrożenia możliwością ingerencji przez wrogie państwa.

Zgodnie z pierwotnym planem, członkowie partii mieli otrzymać karty do głosowania z unikatowym kodem drogą pocztową, a następnie będą mogli odesłać je pocztą lub przy użyciu tego kodu zagłosować przez internet. To pozostaje bez zmian. Ale wyborcy mieli też mieć możliwość zmiany już oddanego głosu - i to zostało teraz zniesione, gdyż istniało ryzyko, że hakerzy mogliby pod koniec wyborów zmienić dużą liczbę głosów oddanych online. Zgodnie z nowymi zasadami, unikatowy kod każdego członka partii będzie dezaktywowany po oddaniu głosu, co oznacza, że nie będzie można zmienić tej decyzji w późniejszym okresie.

Według najnowszego sondażu ośrodka YouGov Liz Truss zamierza poprzeć 60 proc. członków Partii Konserwatywnej, a Rishiego Sunaka - 26 proc. Głosowanie potrwa do 2 września, a jego wynik zostanie ogłoszony 5 września.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński