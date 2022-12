"Pozwólcie, że powiem dziś wieczorem Putinowi to, do powiedzenia czego jego generałowie i ministrowie prawdopodobnie są zbyt przestraszeni: że Rosja stoi w obliczu krytycznego niedoboru amunicji artyleryjskiej. Oznacza to, że jej zdolność do prowadzenia skutecznych ofensywnych operacji lądowych gwałtownie maleje" - mówił Radakin w przemówieniu wygłoszonym w środę w czołowym brytyjskim think-tanku zajmującym się sprawami obronności i bezpieczeństwa, Royal United Services Institute (RUSI).

"Nie jest tajemnicą, dlaczego tak się dzieje. Putin planował wojnę 30-dniową, ale rosyjskie działa strzelają już od prawie 300 dni. Szafa jest pusta. Moralnie, koncepcyjnie i fizycznie siły Putina są na wyczerpaniu" - wyjaśnił.

Pokreślił on, że Ukraina zdołała już odzyskać połowę zajętego po inwazji terytorium, co jest efektem jej pomysłowości, odwagi i determinacji. Wskazał, że to powoduje dylemat dla rosyjskiego przywództwa, bo brutalność sił Putina rodzi opór, opór rodzi wsparcie z zagranicy, a wsparcie rodzi zwycięstwo.

"Mimo najlepszych starań Putina, by dzielić, niechcący zmontował on przeciwko sobie niezwykłą koalicję demokracji. Jakby rozjaśnił, co naprawdę znaczą i niosą ze sobą nasze przekonania. Jak ważne jest, by agresja została pokonana. Konieczność przestrzegania zasad międzynarodowych" - mówił. Wskazał, że wojna skłoniła Finlandię i Szwecję do porzucenia wieloletniej neutralności i wstąpienia do NATO, a Niemcy do zerwania z polityką niewysyłania broni do stref konfliktu.

Radakin zaznaczył, że Rosja była "źle przygotowana" na gospodarczą reakcję Zachodu na jej napaść na Ukrainę, a sytuacja z rosyjskiego punktu widzenia będzie się tylko pogarszać. "W rezultacie Rosja przegrywa. A świat wygrywa. Rosja przegrywa - i nadal będzie przegrywać - we wszystkich swoich celach wojennych. Rosja traci na znaczeniu na scenie światowej. Jej rzekoma +bliska zagranica+ się rozpływa. NATO jest wzmocnione. A jeśli prezydent Putin zadziała teraz i wycofa swoje siły, będzie mógł również uratować życie Rosjan i Ukraińców" - podkreślił.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński