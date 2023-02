W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że wygłoszone we wtorek przez Putina orędzie o stanie państwa było pierwszym od 2021 roku. Jak przekazano, dał w nim do zrozumienia, iż zamierza kontynuować "specjalną operację wojskową" na Ukrainie. Scharakteryzował zachodnie elity jako te, które "stały się symbolem całkowitego bezpruderyjnego kłamstwa" i zawiesił udział Rosji w traktacie o ograniczeniu zbrojeń strategicznych New START.

"Putin kontynuował wojowniczy ton, jaki przyjął w przemówieniach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ale nie przedstawił żadnych praktycznych środków, które mogłyby przełamać obecny impas Rosji na polu walki. Putin nadal prezentuje sprzeczną narrację o walce egzystencjalnej, jednocześnie upierając się, że wszystko w Rosji jest w porządku i idzie zgodnie z planem. To sprawia, że oba przekazy są nieskuteczne" - napisano.

