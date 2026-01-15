Liczy się wywiad i błyskawiczna reakcja

Jak pisze dziennik "South China Morning Post", projekt jest nadzorowany przez laboratorium superkomputerowe Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych, koncentruje się na wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji.

Dowódcy liczą, że komputery kwantowe umożliwią przetwarzanie ogromnych ilości danych z pola walki w kilka sekund, co znacząco usprawni podejmowanie decyzji i alokację zasobów. Powstałe narzędzia mają służyć także do pozyskiwania danych wywiadowczych z publicznej cyberprzestrzeni.

Nowe rozwiązania, o których jako pierwszy napisał dziennik "Keji Ribao", wydawany przez chińskie ministerstwo technologii i nauki, "mają również uszczelnić obronę powietrzną poprzez wykrywanie samolotów typu stealth, których nie widzą tradycyjne radary, oraz zapewnić precyzyjną nawigację odporną na zagłuszanie".

Chińska armia szykuje się na wojnę przyszłości

Anonimowy oficer przyznał w rozmowie z gazetą, że głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy tworzeniu nowego cyberuzbrojenia są "szybkość i zmiana". – Żeby zaprojektować dobrą broń, trzeba najpierw pomyśleć o formacie przyszłej wojny – podkreślił wojskowy, zwracając uwagę na konieczność wyprzedzania trendów militarnych.

Liu Wei, badacz z Sił Wsparcia Informacyjnego ALW, poinformował, że zespół pracuje nad "nowymi modelami świadomości pola walki, opartymi na zasadach cyberbezpieczeństwa", ściśle współpracując z oddziałami liniowymi w celu zrozumienia ich potrzeb operacyjnych.

Rozwój technologii kwantowej jest jednym z filarów strategii modernizacji sił zbrojnych ChRL, które wyznaczyły sobie cel osiągnięcia pełnej "informatyzacji" do 2027 r.