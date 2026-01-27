Zacieśnienie koordynacji strategicznej z Moskwą

„Chiny są gotowe współpracować z Rosją w celu rzetelnego wdrażania ważnego konsensusu osiągniętego przez głowy obu państw, wzmocnienia koordynacji strategicznej, wzbogacenia treści współpracy i udoskonalenia mechanizmów wymiany” – oświadczył Dong, cytowany przez państwową agencję Xinhua.

Szef chińskiego resortu obrony zaznaczył, że w bieżącym roku przypada 30. rocznica ustanowienia partnerstwa strategicznego między Chinami i Rosją oraz 25. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Według Pekinu współpraca ta ma na celu „wniesienie pozytywnej energii w globalne bezpieczeństwo i stabilność”.

Strona rosyjska również wyraziła gotowość do intensyfikacji działań. Biełousow oświadczył, że Moskwa chce wzmocnić konsultacje strategiczne z chińską armią. Wskazał też konkretne obszary, w których relacje wojskowe mają zostać zintensyfikowane.

"Rosja jest gotowa"

„Rosja jest gotowa (...) pogłębić praktyczną współpracę w takich dziedzinach jak wspólne operacje i szkolenie personelu, a także promować strategiczną współpracę obu stron na wyższym poziomie” – cytuje rosyjskiego ministra Xinhua.

Deklaracje te padają w cieniu trwającej wojny Rosji z Ukrainą, którą Chiny konsekwentnie nazywają „kryzysem na Ukrainie”. Mimo oficjalnie podtrzymywanego stanowiska o neutralności, Chiny nie potępiły rosyjskiej inwazji. Państwa zachodnie oraz Kijów oskarżają ChRL o dostarczanie Rosji technologii podwójnego zastosowania, które są kluczowe dla funkcjonowania rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i kontynuowania agresji.

Współpraca Rosji i Chin to rosnące zagrożenie

Deklaracja o wspólnych operacjach i szkoleniach może potwierdzać trend zwiększania interoperacyjności armii chińskiej i rosyjskiej. Współpraca wojskowa obu mocarstw jest postrzegana przez NATO jako rosnące zagrożenie dla ładu międzynarodowego. Chiny i Rosja regularnie organizują manewry w pobliżu stref wpływów sojuszników USA, prezentując jedność wobec „zachodniej hegemonii”.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak