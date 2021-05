"Pomimo dramatycznego powiększania się arsenału nuklearnego ChRL, niestety nadal sprzeciwia się ona rozmowom dwustronnym ze Stanami Zjednoczonymi na temat redukcji ryzyka nuklearnego" - powiedział Wood podczas wirtualnej sesji Konferencji Rozbrojeniowej.

"Do tej pory Pekin nie był skłonny do znaczącego angażowania się, ani nawiązywania eksperckich dyskusji podobnych do tych, które prowadzimy z Rosją. Mamy wielką nadzieję, że to się zmieni" - dodał.

Rosja i Stany Zjednoczone zgodziły się w tym roku przedłużyć o pięć lat traktat New START w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych.

Prezydenci Rosji i USA, Władimir Putin i Joe Biden mają omówić kwestie kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa podczas czerwcowego spotkania.

Wood powiedział we wtorek, że ma nadzieję, iż takie dwustronne dyskusje mogą położyć podwaliny pod rozbrojenie nuklearne i przyszłe traktaty o kontroli zbrojeń.