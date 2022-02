Kiedy Państwo Środka prześcignie Stany Zjednoczone w światowych rankingach gospodarczych? Pekinowi zależy na tym, aby wszyscy postrzegali taką zmianę jako nieuchronną, rzeczywistość jednak może okazać się bardziej skomplikowana.

Kryzys zadłużenia, problemy z demografią oraz międzynarodowa izolacja to czynniki, które mogą przesądzić o pozostaniu Chin na wiecznym drugim miejscu w rankingu największych gospodarek.

Bloomberg Economics przygotował różne scenariusze wzrostu chińskiej gospodarki (patrz wykres).

Scenariusz bazowy

W scenariuszu bazowym w ramach aktualnej trajektorii Chiny gospodarczo wyprzedzają USA mniej więcej w ciągu dekady, w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku (ciągła zielona linia na wykresie), a w latach 40. chiński PKB może stanowić już 125 proc. PKB amerykańskiego.

Scenariusz przyspieszonego wzrostu

Zdobycie gospodarczego podium przez Chiny może nastąpić jeszcze szybciej, gdyby chińskie reformy zakończyły się sukcesem, co zakłada scenariusz przyspieszonego wzrostu (przerywana zielona linia na wykresie). Wtedy w połowie lat. 40. XXI wieku nominalny PKB Chin może stanowić 150 proc. amerykańskiego PKB.

Scenariusz spowolnienia

Sytuacja może się jednak potoczyć nieco gorzej dla Pekinu. Wolniejszy wzrost PKB na skutek malejącej populacji i międzynarodowej izolacji zakłada scenariusz spowolnienia (żółta linia na wykresie). Wtedy dogonienie gospodarki USA zajęłoby Chinom ok. dwóch dekad, a później obie gospodarki sytuowałyby się na podobnym poziomie. Wiele też będzie zależało od tego, jak w tym czasie będzie sobie radzić gospodarka Stanów Zjednoczonych.

Scenariusz kryzysu finansowego

Najgorszym, koszmarnym scenariuszem dla Państwa Środka jest scenariusz kryzysu finansowego powstałego na skutek zadłużenia (czerwona linia na wykresie). Wcześniejsze dążenie Japonii do zajęcia czołowego miejsca na gospodarczym podium świata zakończyło się kryzysem zadłużenia. To samo może spotkać Chiny, tym bardziej, że od 2008 roku można zaobserwować gwałtowny wzrost zadłużenia w Państwie Środka. Gdyby scenariusz ten się zrealizował, wtedy Chinom nie udałoby się gospodarczo dogonić USA, nominalne PKB Państwa Środa pozostałoby na poziomie ok. 75 proc. PKB Stanów Zjednoczonych.