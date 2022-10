Zjazd odbywa się w „kluczowym momencie” dla Chin, które mierzyły się w ostatnich latach z „groźną i skomplikowaną” sytuacją międzynarodową oraz „olbrzymimi wyzwaniami” – oświadczył Xi w przemówieniu do około 2,3 tys. delegatów zgromadzonych w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

Xi podkreślał konieczność ochrony bezpieczeństwa państwowego i stabilności społecznej. Poruszył też kwestie innowacyjności, nowych technologii, a także pandemii Covid-19, Tajwanu, Hongkongu czy ochrony środowiska. Zapowiedział dalsze dążenie do „budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego we wszystkich aspektach”.

„Nasza przyszłość jest świetlana, ale mamy przed sobą długą drogę (…) musimy kultywować silniejsze poczucie celu, hart i pewność siebie co do całej partii i narodu, aby nie dać się zwieść błędnym przekonaniom ani zastraszyć presją” – mówił sekretarz generalny KPCh. Wezwał do wzmocnienia „edukacji patriotycznej”.

Xi zapowiedział również wzmocnienie chińskiej armii - w tym w zakresie rozwoju technologii zbrojeniowych i podniesienia gotowości bojowej - aby była ona „armią światowej klasy” i była w stanie „walczyć i zwyciężać wojny”. Podkreślił konieczność utrzymania całkowitego zwierzchnictwa partii nad siłami zbrojnymi.

Przywódca bronił stosowanej przez Pekin surowej strategii „zero covid”, w ramach której w Chinach całe miasta wciąż zamykane są w lockdownach. Obserwatorzy odbierają to jako sygnał, że nie należy się spodziewać szybkiego złagodzenia tej polityki, która powodowała znaczne zakłócenia w działalności gospodarczej.

Xi oświadczył, że Chiny „zwyciężą w bitwie o kluczowe technologie”, co komentatorzy oceniają jako aluzję do rywalizacji z USA. Administracja prezydenta Joe Bidena nałożyła w ubiegłym tygodniu nowe restrykcje ograniczające Chinom dostęp do technologii układów scalonych.

Chiny „przywróciły porządek” i zapanowały nad „chaosem” w Hongkongu – ocenił Xi. W ostatnich latach komunistyczne władze Chin znacznie zacieśniły kontrolę nad Hongkongiem i stłumiły ruch demokratyczny w mieście, w którym w 2019 roku dochodziło do masowych antyrządowych protestów.

Przywódca Chin zapowiedział również dążenie do „rozwiązania kwestii Tajwanu”. Będziemy dążyć do „pokojowego zjednoczenia” z całkowitą szczerością i wysiłkiem, ale „nigdy nie obiecamy, że wyrzekniemy się użycia siły i zastrzegamy sobie możliwość użycia wszelkich koniecznych środków” – powiedział Xi, zaznaczając, że „jest to wymierzone wyłącznie w ingerencje zewnętrznych sił i niewielką liczbę separatystów dążących do niepodległości Tajwanu".

„Całkowite zjednoczenie naszego kraju musi być osiągnięte i bez wątpienia może być osiągnięte” – podkreślił Xi, wywołując aplauz delegatów zgromadzonych w Wielkiej Hali Ludowej. Pekin uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dąży do przejęcia nad nim kontroli, ale większość mieszkańców wyspy nie popiera takiego rozwiązania.

Xi poruszył również kwestię religii, zaznaczając, że wszystkie grupy religijne w Chinach muszą mieć „chińską orientację”. To odniesienie do prowadzonej pod jego rządami polityki „sinizacji” religii, czyli dopasowania ich do chińskiej kultury głównego nurtu i podporządkowania zwierzchnictwu partii. W ostatnich latach pojawiały się doniesienia o burzeniu meczetów, usuwaniu krzyży z kościołów i oskarżenia o prześladowanie muzułmanów.

Przywódca chwalił prowadzoną pod swoimi rządami kampanię antykorupcyjną, oceniając, że przyniosła ona "przytłaczające zwycięstwo". Zapowiedział dalsze stosowanie zasady "zero tolerancji" dla skorumpowanych urzędników.

Xi ocenił, że w ostatnich latach następowała „ciągła poprawa” i „wszechstronna, fundamentalna transformacja środowiska internetowego” w Chinach. Komentatorzy oceniają to jako pochwałę dla działania cenzury i kontroli ideologicznej, która znacznie nasiliła się pod rządami Xi.

Xi nie odniósł się, nawet pośrednio, do wojny na Ukrainie ani relacji z Rosją – zauważył dziennik „New York Times”. Chiny nie potępiły rosyjskiej agresji, a według części ekspertów milczące przyzwolenie na inwazję pogorszyło ich relacje z USA i Europą.

XX zjazd KPCh potrwa do 22 października i wyłoni nowy skład najważniejszych organów partii. Oczekuje się, że numerem jeden w partii pozostanie Xi, który według obserwatorów skupił w swoich rękach najwięcej władzy od czasu Mao Zedonga.

Z Pekinu Andrzej Borowiak (PAP)