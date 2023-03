Reklama

Sposoby na omijanie sankcji

Analitycy przypomnieli o doniesieniach, według których firmy chińskie sprzedały podmiotom z Rosji m.in. części do dronów i wyposażenie, które może być użyte do celów wojskowych. "Xi prawdopodobnie chce przedyskutować z Putinem i oficjelami rosyjskimi warianty uchylania się od sankcji, by wesprzeć sprzedaż do Rosji i zaopatrzenie w chiński sprzęt" - prognozuje ISW.

Think tank także zauważył, że wcześniej Xi podpisał 16 porozumień z Alaksandrem Łukaszenką. W opinii analityków te umowy "mogą ułatwiać omijanie sankcji rosyjskich poprzez kierowanie produktów chińskich przez Białoruś".

Mediacje ws. wojny w Ukrainie

Tematem wizyty Xi będzie też prawdopodobnie zainteresowanie Chin mediacją na rzecz uregulowania wojny w Ukrainie na drodze negocjacji - dodał ISW. "Kreml zapowiedział, nie precyzując, że Putin i Xi planują podpisanie dokumentów dwustronnych" - wskazał ośrodek. Analitycy wyrazili przypuszczenie, że wizyta Xi w Moskwie to sposób "promowania chińskich starań, których celem jest przedstawianie Chin jako bezstronnego mediatora" w sprawach negocjacji pomiędzy Rosją i Ukrainą.

Ośrodek przypomniał, że Pekin przedstawił dotąd 12-punktowy plan pokojowy. Niemniej, "pozostaje niejasne, czego jeszcze konkretnie mogłyby dotyczyć propozycje chińskie dotyczące uregulowania wojny na drodze negocjacji" - dodał amerykański think tank.

Wizyta przywódcy Chin w Moskwie odbędzie się w dniach 20-22 marca br. (PAP)