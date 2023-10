Rozwiązanie dwupaństwowe

Przedstawiciel izraelskiej ambasady w Pekinie Juwal Waks oświadczył, że Izrael oczekiwał od Chin "silniejszego potępienia" działań Hamasu. "Gdy ludzie są mordowani, zabijani na ulicach, to nie jest momenty, by wzywać do rozwiązania dwupaństwowego".

Rozwiązanie dwupaństwowe to idea utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego obok Izraela.

Pekin: Wzywamy wszystkie zaangażowane strony do zachowania spokoju

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej chińskie MSZ wyraziło "głębokie zaniepokojenie z powodu obecnego nasilenia napięć i eskalacji przemocy pomiędzy Palestyną a Izraelem". "Wzywamy wszystkie zaangażowane strony do zachowania spokoju i powściągliwości, natychmiastowego zawieszenia broni, ochrony cywilów i zapobiegania dalszemu pogorszeniu sytuacji" – napisano.

Chińskie MSZ oceniło przy tym, że "fundamentalnym sposobem na wyjście z konfliktu palestyńsko-izraelskiego jest wprowadzenie +rozwiązania dwupaństwowego+ i utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego". (PAP)