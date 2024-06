Ocieplenie relacji Pekin - Caberra. Premier Chin obiecał Australii kolejną parę pand

Spotkanie premiera Chin Li z premierem Australii Anthonym Albanese to nie tylko okazja do wręczenia pand zoo w Adelaide. Niedawno poprawione relacje handlowe między państwami oraz los skazanego na karę śmierci w zawieszeniu australijskiego pisarza Yang Hengjuna zdominują agendę. Do tego spotkanie premierów przypieczętowuje pierwszy od siedmiu lat krok w kierunku odbudowy stosunków między Pekinem a Canberrą.