Prezydent Andrzej Duda przebywa z kilkudniową wizytą w Chinach. W poniedziałek spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem. Podczas briefingu w Pekinie prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę na "cały szereg" porozumień dotyczących eksportu polskiej żywności do Chin, które zostały zawarte podczas jego wizyty w tym kraju. Jak wskazywał, są to chyba "największe umowy w historii", które "otwierają w istotnym stopniu rynek chiński dla polskiego rolnictwa".

Regionalizacja eksportu drobiu do Chin

"Do końca roku będziemy mieli tzw. regionalizację, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży drobiu w Chinach. To jest dla naszych producentów drobiu - a jesteśmy potęgą drobiarską w skali Europy - (...) informacja niezwykle ważna. Do końca roku wszystkie związane z tym kwestie będą na pewno domknięte i ta regionalizacja drobiu będzie na pewno załatwiona" - mówił. "Będziemy czwartym krajem świata, który będzie miał tę regionalizację - obok Francji, Stanów Zjednoczonych" - dodał prezydent.

W poniedziałek w obecności przywódców Polski i Chin podpisano m.in. porozumienie w sprawie planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do występowania ognisk HPAI. Obecnie wystąpienie choroby w dowolnym regionie kraju skutkuje zakazem eksportu produktów drobiarskich z całej Polski. Dzięki podpisanej umowie zakazy handlu miały zastosowanie tylko do regionów, w których potwierdzono zachorowania u drobiu. W ten sposób producenci unikną

Rozmowy na temat bezpieczeństwa

Przedstawiłem prezydentowi Xi Jinpingowi pełne spektrum naszego punktu widzenia na sprawę bezpieczeństwa w naszym regionie, również wyjaśniając tło historyczne; Xi Jinping podkreślał, że Chiny chcą pokoju - mówił dziennikarzom w Pekinie prezydent Andrzej Duda pytany o kwestię wojny w Ukrainie.

Podczas briefingu prezydent był pytany również o kwestie dotyczące wojny w Ukrainie, czy chiński przywódca widzi perspektywę możliwości zakończenia wojny. "Pan przewodniczący, prezydent Xi Jinping kilkakrotnie podkreślał dzisiaj, że Chiny chcą pokoju, bo są państwem, które chce pokojowego rozwoju" - podkreślił prezydent Duda.

Dodał, że podczas rozmowy przedstawił w szczegółach "naszą sytuację i nasz punkt widzenia". "Mogę powiedzieć, że zostaliśmy wysłuchani" - zapewnił prezydent.

Xi zna sytuację w Europie Wschodniej

Zastrzegł, że nie chce podawać szczegółów rozmowy w cztery oczy z Jinpingiem. "Natomiast mogę powiedzieć, że przedstawiłem pełne spektrum naszego punktu widzenia na sprawę bezpieczeństwa, również wyjaśniając naszą postawę na tle historycznym" - podkreślił Duda.

Zapewnił jednocześnie, że obecna wiedza Xi Jinpinga na temat sytuacji w naszej części Europy w kontekście relacji z Rosją - jest szczegółowa.

Prezydent Duda przedstawił również chińskiemu przywódcy informacje dotyczące bieżącej sytuacji na naszej granicy. "Poinformowałem pana prezydenta o tragedii, jaka nas dotknęła, mianowicie o śmierci polskiego żołnierza na granicy; o tym, jak głęboki wstrząs to wywołało w polskim społeczeństwie" – relacjonował prezydent rozmowę z przewodniczącym Xi Jinpingiem.

Wojna hybrydowa i ataki na pograniczników

Według prezydenta śmiertelny w skutkach atak na żołnierza to oznaka "eskalacji działań przeciwko Polsce, co w ogromnym stopniu powoduje także usztywnienie naszego społeczeństwa na kwestię związaną z granicą, a także i przekraczaniem granicy". "To w oczywisty sposób rodzi reperkusje także jeżeli chodzi o możliwości generalnie realizacji ruchu granicznego. W związku z powyższym przedstawiłem panu prezydentowi bardzo negatywną postawę, jaką w tym aspekcie prezentują i realizują władze białoruskie".

"Ten atak hybrydowy, który władze białoruskie przypuszczają na polską granicę od właściwie 2021 roku" - mówił Duda.

Wyraził również nadzieję, że Chiny będą wspierały - jako światowe mocarstwo, a także jako członek Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych - to, aby dążyć do pokojowego zakończenia wojny rozpoczętej przez Rosję na Ukrainie, ale przede wszystkim takiego zakończenia, które będzie zgodne z zasadami prawa międzynarodowego" - zaznaczył Andrzej Duda.(PAP)

Autor: Daria Kania, Jakub Borowski, Edyta Roś, Aleksandra Rebelińska / sno/ reb/ itm/