Wizyta prezydenta Dudy w Chinach. Polscy podróżni skorzystają z bezwizowego wjazdu do Państwa Środka

Obywatele Polski mogą teraz podróżować do Chin bez wiz na okres do 15 dni. To wyjątkowa decyzja ogłoszona w poniedziałek podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Pekinie. Planowane zmiany mają na celu ożywienie turystyki po pandemii i wzmocnienie międzynarodowych relacji.