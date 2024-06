Decyzja w sprawie daty plenum zapadła w czwartek na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPCh pod przewodnictwem sekretarza generalnego partii i przywódcy kraju Xi Jinpinga – przekazała Xinhua, dodając, że dyskusje będą dotyczyły kwestii "dalszego kompleksowego pogłębiania reform i promowania modernizacji w stylu chińskim".

Znaczenie III Plenum w chińskim cyklu politycznym

III Plenum, które zwykle odbywa się pod koniec października lub na początku listopada w roku następującym po zjeździe KPCh, tradycyjnie wyznacza strategię gospodarczą Chin na kolejne 5-10 lat i często jest postrzegane jako najważniejsze z siedmiu spotkań partii odbywających się w pięcioletnim cyklu Komitetu Centralnego.

Ostatni zjazd odbył się jesienią 2022 r., tj. w roku, w którym Xi rozpoczął trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego partii.

Tarcia w KPCh

Jednak w ubiegłym roku, po raz pierwszy od 1984 r., KPCh nie zwołała plenum, co skłoniło część komentatorów do spekulacji o braku konsensusu wśród partyjnej elity. W marcu magazyn "The Diplomat" pisał, że "brak III plenum jest brzemienny w skutki i niebezpieczny dla Chin; odzwierciedla znaczące podziały w KPCh i potęguje niestabilność polityczną".

Władze w Pekinie nie wyjaśniły opóźnienia w harmonogramie. Dziennik "SCMP" zwraca uwagę, że Chiny zmagają się z poważnymi wyzwaniami, w tym z powolnym ożywieniem gospodarczym, niestabilną sytuacją geopolityczną i ciągłymi zmianami personalnymi w kierownictwie; przypomina, że w ubiegłym roku z szeregów partii usunięto zarówno ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz dowódców wojskowych.

Zaostrzenie kontroli nad partią przez Xi Jinpinga

W czerwcu Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny przestrzegła członków KPCh przed "otwartym krytykowaniem partii w ważnych kwestiach". "Nieodpowiedzialne dyskusje" na temat najważniejszych decyzji partii "zakłócają myśli" i podważają jedność członków – dodano. Zapowiedziano, że łamanie zakazu będzie traktowane surowo.

Od objęcia władzy w 2012 roku Xi Jinping konsekwentnie zacieśnia kontrolę nad aparatem partyjnym, organami państwowymi i całym społeczeństwem.

W III plenum weźmie udział ponad 370 pełnoprawnych i zastępczych członków nowego Komitetu Centralnego.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)