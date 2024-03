Dodane nowe artykuły do ustawy podkreślają, że Rada musi "zdecydowanie stać na straży autorytetu Komitetu Centralnego Partii oraz jego scentralizowanego i zjednoczonego przywództwa" i ściśle przestrzegać ideologii zgodnej m.in. z myślą Xi Jinpinga, która wyznacza kierunek polityki dotyczącej wszystkiego od dyplomacji po kulturę.

Xi umacnia swoją władzę

Ustawa organiczna dotycząca Rady Państwowej to zbiór przepisów sformułowanych na podstawie konstytucji ChRL w celu "poprawy organizacji i systemów pracy" Centralnego Rządu Ludowego oraz zabezpieczenia i uregulowania wykonywania przez ten organ funkcji i uprawnień

W ocenie ekspertów cytowanych przez agencję Reutera nowelizacja wpisuje się w trend zwiększania jawnej kontroli KPCh nad organami państwowymi, osłabiając władzę wykonawczą Rady Państwowej. Rola Rady, kierowanej przez premiera Li Qianga, która nominalnie nadzoruje 21 chińskich ministerstw i samorządy lokalne, ograniczona zostaje do wiernego realizatora polityki partii rządzącej, pozostawiając rządowi wierne wdrażanie dyrektyw partii.

Jest to pierwsza zmiana w ustawie przyjętej w 1982 roku i została zatwierdzona 2883 głosami delegatów, przy ośmiu głosach sprzeciwu i dziewięciu wstrzymujących się podczas ostatniego dnia trwających ponad tydzień obrad Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Pekinie.

Do celu z przeszkodami

Premier Li Qiang ogłosił 5 marca w parlamencie cel wzrostu PKB na poziomie "około 5 procent", przyznając, że "nie będzie to łatwe" do osiągnięcia, biorąc pod uwagę "ukryte ryzyko" dla gospodarki zmagającej się z kryzysem na rynku nieruchomości, stagnacją konsumpcji, deflacją i bezrobociem wśród młodzieży. W sobotę ministrowie zobowiązali się do podjęcia dalszych działań w tym zakresie.

Minister mieszkalnictwa Ni Hong przyznał, że naprawa rynku nieruchomości, który od dawna odpowiada za około jedną czwartą chińskiej gospodarki, wciąż jest "bardzo trudna".

Ustawodawcy zobowiązali się również do przyjęcia w 2024 r. szeroko zakrojonych przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego, aby "zdecydowanie chronić" suwerenność kraju, jeszcze bardziej rozszerzając uprawnienia KPCh w walce z zagrożeniami dla jej rządów.

krp/ ap/