Xi, który jest sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, której podlega chińska armia, wziął udział w posiedzeniu plenarnym z udziałem przedstawicieli Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i zmilitaryzowanej policji w ramach obrad Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu ChRL.

Jak relacjonuje agencja Xinhua, Xi podkreślił potrzebę "skoordynowania przygotowań do walki zbrojnej na morzu, ochrony praw i interesów morskich oraz rozwoju gospodarki morskiej, a także zwiększenie zdolności do strategicznego zarządzania" sytuacją na morzach.

Podczas spotkania chiński przywódca zaznaczył również, że konieczne jest "zbudowanie systemu obrony cyberprzestrzeni i poprawa zdolności do ochrony cyberbezpieczeństwa krajowego". Wezwał również do "wzmocnienie koordynacji i wdrażania głównych projektów w zakresie sztucznej inteligencji i technologii oraz zwiększenie zastosowania zaawansowanych osiągnięć".

W ostatnich latach Chiny nasilają presję wojskową na demokratycznie rządzony Tajwan, uznawany przez Pekin za część ChRL

Źródłem napięć są również spory terytorialne na Morzu Południowochińskim, które uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu zbrojnego. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu do poszczególnych części akwenu. (PAP)