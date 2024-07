W obliczu wymagającego otoczenia makroekonomicznego, powolnego wzrostu PKB i słabego zaufania konsumentów, które szkodzą konsumpcji wśród klasy średniej, w bogatej części społeczeństwa Chin pojawiły się oznaki tzw. „wstydu z powodu luksusu” – informuje CNBC powołując się na czerwcowy raport grupy doradczej Bain.

Reklama

Nie oznacza to, że bogaci Chińczycy nie chcą wydawać pieniędzy na luksus. Obawiają się jednak, że zbyt wystawne życie będzie źle odbierane przez innych, w tych trudnych warunkach ekonomicznych, jaki obecnie panują w Chinach. W Chinach jest wciąż wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, a rynek nieruchomości jest w głębokim kryzysie.

„Zamożni klienci boją się, że będą postrzegani jako zbyt ostentacyjni lub zbyt efekciarscy” – powiedziała Claudia D’Arpizio, partnerka i globalna szefowa ds. mody i luksusu w Bain & Company w oddzielnym wywiadzie dla CNBC.

Reklama

Chińczycy wybierają "dyskretny luksus"

„Nazywamy to wstydem luksusu podobnie jak to, co wydarzyło się w USA w latach 2008–2009” – powiedział D’Arpizio, dodając, że nawet osoby, które mogą sobie pozwolić na zakup drogich produktów, są na to mniej skłonne, aby nie być postrzegane jako osoby, które kupują lub noszą bardzo drogie rzeczy.

Zamiast tego chińscy konsumenci coraz częściej wybierają styl „dyskretnego luksusu”, czyli inwestycje i dobra luksusowe, które są „bardziej subtelne” i „mniej widoczne” – dodała.

Jak zauważa CNBC, Chiny to druga co do wielkości gospodarka świata, w której żyje ponad 98 tys. najbogatszych osób na świecie. Pod względem liczby najbogatszych, czyli tych z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów, Chiny ustępują jedynie Stanom Zjednoczonym.

Spuścizna Mao Zedonga

W pojawieniu się zjawiska odczuwania przez chińskich konsumentów „wstydu luksusu” dużą rolę odgrywa pozycja polityczna Chin, które mimo rozwiniętej gospodarki są nadal państwem komunistycznym, gdzie według rządu, powinien panować powszechny dobrobyt.

Powszechny dobrobyt, o którym po raz pierwszy wspomniał Mao Zedong w latach pięćdziesiątych XX wieku, został przywrócony w 2021 r. przez chiński rząd, aby zapewnić wszystkim umiarkowane bogactwo. Aby wprowadzić powszechny dobrobyt rząd zniechęcał do wszelkich form kultu pieniądza.