Branża nad przepaścią? W Chinach jest 48 mln nieukończonych domów

Według raportu Bloomberg Intelligence, w Chinach sprzedano w przedsprzedaży co najmniej 48 milionów mieszkań, których budowa do tej pory nie została ukończona. To sugeruje, że w najbliższym czasie kryzys na rynku nieruchomości w tym kraju nie zostanie rozwiązany.