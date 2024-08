Zgodnie z danymi Narodowej Administracji Energii (NEA), zdolność segmentu magazynowania nowej energii w Chinach, w pierwszej połowie roku wzrosła o 40 proc. do 44 gigawatów. Obecnie dostępna pojemność już przekroczyła cel, jakie Państwo Środka postawiło sobie na 2025 rok. - podał Bloomberg.

Obecnie w Chinach koszty instalacji OZE spadły do punktu, w którym łączny koszt wytwarzania energii słonecznej i jej magazynowania jest prawie tak niski jak koszt energii wytwarzanej z węgla, według SooChow Securities Ltd.

Niewykorzystana pojemność

Jednak pojemność chińskich magazynów energii pozostaje w dużej mierze niewykorzystana. Na obszarze obsługiwanym przez State Grid Corp. of China, który obejmuje ponad 80 proc. kraju, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku średnio system był używany przez 390 godzin i miał 93 cykle ładowania i rozładowania, według danych NEA.

W porównaniu z poprzednim rokiem liczby te oznaczają dwukrotny wzrost wykorzystania magazynów energii. Jednak to wciąż mało. W pierwszym półroczu średnio system działał tylko jeden raz co drugi dzień, a pozostałe 91 proc. czasu pozostawał bezczynny.

Większość magazynów energii w Chinach powstaje z powodu wymogów narzucanych przez lokalne władze, zgodnie z którymi, aby uzyskać pozwolenie na budowę duże farmy wiatrowe i słoneczne muszą albo zbudować, albo wynająć przestrzeń magazynowania energii. Daje to firmom powód do budowania systemów w celu dostarczania dochodowych elektrowni odnawialnych, ale niewielką motywację do upewnienia się, że magazyny energii będą wykorzystywane.

Konieczna reforma rynku energii

Aby stworzyć zachęty do korzystania z magazynowania, Chiny będą potrzebowały dalszych reform rynku energii, uważa BloombergNEF. Takim rozwiązaniem może być np. wprowadzenie zmiennej ceny energii elektrycznej w zależności od pory dnia. Takie rozwiązania, które testuje już wiele prowincji, mogą umożliwić arbitraż handlu energią (czyli mówiąc prościej, zakup energii z sieci, w momencie gdy ceny są niskie), z którego mogą korzystać systemy magazynowania. Dzięki zmiennym cenom magazyny energii nie tylko będą pełnić rolę stabilizatora sieci, ale też pozwolą na wygenerowanie dodatkowych zysków. Operatorzy mogliby kupować energię, gdy jest jej w sieci za dużo i cena jest niska, i sprzedawać z zyskiem np. w godzinach nocnych.

Chiński boom czystej energii

Obecnie Chiny znajdują się w trakcie boomu czystej energii. Jak dotąd sieć zdołała wykorzystać większość tej energii, choć nie obeszło się bez czasowego wyłączenia niektórych źródeł OZE. Ograniczenia energii słonecznej i wiatrowej wzrosły w pierwszej połowie roku, ale są jeszcze na stosunkowo rozsądnych poziomach nie przekraczających 4 proc., zgodnie z NEA.

Ostatecznie jednak generowanie tak dużej ilości energii, która jest dostępna tylko przez kilka godzin dziennie, spowoduje poważne problemy dla sieci zaprojektowanej do jej całodobowej dystrybucji. Aby mieć pewność, że tak się nie stanie, Chiny muszą bardziej polegać na swojej flocie magazynów energii.