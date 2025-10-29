Budujemy mniejsze domy – to sposób na realne oszczędności

Jeszcze kilka lat temu większość inwestorów marzyła o dużym domu, najlepiej 140–160 m². Dziś coraz częściej wybierane są projekty niewielkich, funkcjonalnych domów o powierzchni 90–110 m². Dlaczego? Bo to po prostu się opłaca. Mniejszy metraż to mniej materiałów, krótsza budowa i niższe rachunki za ogrzewanie.

Ile kosztuje budowa domu w 2025 roku? Dane z Sekocenbudu

Eksperci Extradom.pl na podstawie danych Sekocenbudu przeanalizowali regionalne różnice i przedstawili prognozy dla rynku. Z raportu wynika, że w skali roku koszt budowy domu wzrósł o 2,97%, czyli podobnie jak inflacja. Nie wszędzie jednak tak samo.

Najbardziej podrożało w woj. zachodniopomorskim – aż o 5,47%.

W Małopolsce ceny praktycznie stanęły w miejscu – wzrosły tylko o 0,96%.

W woj. lubelskim zanotowano nawet spadek – o 1,06%.

W Warszawie koszt budowy przekroczył już 6214 zł za m², a w reszcie Mazowsza – 6006 zł/m².

Najtaniej nadal jest w woj. lubelskim – ok. 5518 zł/m².

Dla porównania - budowa domu o powierzchni 90–110 m² to dziś wydatek od ok. 495 tys. do 660 tys. zł, a w stolicy nawet ponad 680 tys. zł.

Ceny robocizny w górę, ale ogrzewanie tanieje

Koszt robót budowlanych w III kwartale wzrósł tylko nieznacznie:

o 0,63% dla stanu zewnętrznego,

o 0,85% dla stanu surowego,

o 0,86% dla stanu zerowego.

W ujęciu rocznym wzrosty sięgają od 2,9 do 4,1%.

Ciekawostka? Centralne ogrzewanie potaniało aż o 10,8% rok do roku. Eksperci ostrzegają jednak, że brak fachowców i coraz większy popyt mogą znów podbić ceny wiosną i latem 2026 roku.

Droższa energia i transport – to one napędzają ceny materiałów

Rosnące rachunki za energię uderzają w producentów stali, cementu czy pustaków. Każda podwyżka prądu czy paliwa przekłada się na droższe materiały i transport. Nawet jeśli inflacja wyhamuje, to te czynniki nadal będą windować koszty budowy.

Jaki jest koszt budowy domu w 2025 roku?

Średni koszt budowy domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 100 m2

III kwartał 2024 II kwartał 2025 III kwartał 2025 Stan zerowy 41 073,29 zł 42 301,41 zł 42 662,76 zł Stan surowy otwarty 192 821,29 zł 198 921,35 zł 200 553,94 zł Stan wykończeniowy wewnętrzny 162 028,59 zł 166 867,24 zł 168 109,35 zł Stan wykończeniowy zewnętrzny 70 217,00 zł 71 660,41 zł 72 091,24 zł Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe 24 590,76 24 838,94 zł 25 116,65 zł Instalacja c.o. 26 045,71 zł 23 991,82 zł 23 218,06 zł Technika wentylacyjna 21 078,65 zł 21 314,29 zł 21 400,18 zł Instalacje elektro-energetyczne 20 856,00 zł 21 632,06 zł 21 904,76 zł Instalacje teletechniczne i techniki informatycznej 1 174,41 zł 1 185,53 zł 1 200,59 zł Razem cały dom 559 449,59 zł 572 474,06 zł 576 063,12 zł

Kredyty i działki - tu też nie ma tanio

Po obniżkach stóp procentowych zainteresowanie kredytami hipotecznymi znowu rośnie. Ludzie pytają o kredyty i szukają działek. Nie ma jednak co liczyć na niższe marże. Banki po podniesieniu podatku CIT raczej nie będą skłonne do obniżek. Tymczasem ceny działek idą w górę, w niektórych miejscach nawet o 10–15% rocznie.

Po 1 lipca 2026 część działek może też czasowo stracić status budowlanych, jeśli gminy nie zdążą z nowymi planami ogólnymi. To znaczy jedno, że warto działać wcześniej.

Prefabrykacja zyskuje popularność – szybciej, taniej i bez stresu

Brak ekip i wysokie ceny robocizny sprawiają, że coraz więcej osób rozważa budowę domu prefabrykowanego. To technologia, która skraca czas budowy nawet o kilka miesięcy, pozwala lepiej kontrolować koszty i często okazuje się tańsza niż tradycyjna budowa. W 2026 roku można spodziewać się większej konkurencji między producentami prefabrykatów, co może dodatkowo obniżyć ceny.

Koszt budowy domu - co nas czeka w 2026 roku?

Eksperci Extradom.pl przewidują, że w przyszłym roku nie będzie gwałtownych zmian. Średni koszt budowy metra kwadratowego domu ma wynieść ok. 5920 zł/m² w połowie roku, a do końca 2026 wzrosnąć do 6040 zł/m².

– Spodziewamy się lekkiego ożywienia rynku, napędzanego lepszym dostępem do kredytów i inwestycji. Ceny będą rosły, ale powoli – o 1–2% kwartalnie – mówi Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Końcówka 2025 roku przynosi chwilę oddechu po latach podwyżek. Ale eksperci nie mają wątpliwości, że początek sezonu 2026 może znów podbić ceny. Działki drożeją, fachowcy mają pełne terminarze, a materiały nie tanieją. Dlatego jeśli planujesz budowę, zaplanuj wszystko wcześniej. Sprawdź ceny, umów ekipę, rozważ prefabrykację. Świadome decyzje teraz pozwolą Ci zaoszczędzić w kolejnym sezonie budowlanym.