Budujemy mniejsze domy – to sposób na realne oszczędności
Jeszcze kilka lat temu większość inwestorów marzyła o dużym domu, najlepiej 140–160 m². Dziś coraz częściej wybierane są projekty niewielkich, funkcjonalnych domów o powierzchni 90–110 m². Dlaczego? Bo to po prostu się opłaca. Mniejszy metraż to mniej materiałów, krótsza budowa i niższe rachunki za ogrzewanie.
Ile kosztuje budowa domu w 2025 roku? Dane z Sekocenbudu
Eksperci Extradom.pl na podstawie danych Sekocenbudu przeanalizowali regionalne różnice i przedstawili prognozy dla rynku. Z raportu wynika, że w skali roku koszt budowy domu wzrósł o 2,97%, czyli podobnie jak inflacja. Nie wszędzie jednak tak samo.
- Najbardziej podrożało w woj. zachodniopomorskim – aż o 5,47%.
- W Małopolsce ceny praktycznie stanęły w miejscu – wzrosły tylko o 0,96%.
- W woj. lubelskim zanotowano nawet spadek – o 1,06%.
- W Warszawie koszt budowy przekroczył już 6214 zł za m², a w reszcie Mazowsza – 6006 zł/m².
- Najtaniej nadal jest w woj. lubelskim – ok. 5518 zł/m².
Dla porównania - budowa domu o powierzchni 90–110 m² to dziś wydatek od ok. 495 tys. do 660 tys. zł, a w stolicy nawet ponad 680 tys. zł.
Ceny robocizny w górę, ale ogrzewanie tanieje
Koszt robót budowlanych w III kwartale wzrósł tylko nieznacznie:
- o 0,63% dla stanu zewnętrznego,
- o 0,85% dla stanu surowego,
- o 0,86% dla stanu zerowego.
W ujęciu rocznym wzrosty sięgają od 2,9 do 4,1%.
Ciekawostka? Centralne ogrzewanie potaniało aż o 10,8% rok do roku. Eksperci ostrzegają jednak, że brak fachowców i coraz większy popyt mogą znów podbić ceny wiosną i latem 2026 roku.
Droższa energia i transport – to one napędzają ceny materiałów
Rosnące rachunki za energię uderzają w producentów stali, cementu czy pustaków. Każda podwyżka prądu czy paliwa przekłada się na droższe materiały i transport. Nawet jeśli inflacja wyhamuje, to te czynniki nadal będą windować koszty budowy.
Jaki jest koszt budowy domu w 2025 roku?
Średni koszt budowy domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 100 m2
|III kwartał 2024
|II kwartał 2025
|III kwartał 2025
|Stan zerowy
|41 073,29 zł
|42 301,41 zł
|42 662,76 zł
|Stan surowy otwarty
|192 821,29 zł
|198 921,35 zł
|200 553,94 zł
|Stan wykończeniowy wewnętrzny
|162 028,59 zł
|166 867,24 zł
|168 109,35 zł
|Stan wykończeniowy zewnętrzny
|70 217,00 zł
|71 660,41 zł
|72 091,24 zł
|Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
|24 590,76
|24 838,94 zł
|25 116,65 zł
|Instalacja c.o.
|26 045,71 zł
|23 991,82 zł
|23 218,06 zł
|Technika wentylacyjna
|21 078,65 zł
|21 314,29 zł
|21 400,18 zł
|Instalacje elektro-energetyczne
|20 856,00 zł
|21 632,06 zł
|21 904,76 zł
|Instalacje teletechniczne i techniki informatycznej
|1 174,41 zł
|1 185,53 zł
|1 200,59 zł
|Razem cały dom
|559 449,59 zł
|572 474,06 zł
|576 063,12 zł
Kredyty i działki - tu też nie ma tanio
Po obniżkach stóp procentowych zainteresowanie kredytami hipotecznymi znowu rośnie. Ludzie pytają o kredyty i szukają działek. Nie ma jednak co liczyć na niższe marże. Banki po podniesieniu podatku CIT raczej nie będą skłonne do obniżek. Tymczasem ceny działek idą w górę, w niektórych miejscach nawet o 10–15% rocznie.
Po 1 lipca 2026 część działek może też czasowo stracić status budowlanych, jeśli gminy nie zdążą z nowymi planami ogólnymi. To znaczy jedno, że warto działać wcześniej.
Prefabrykacja zyskuje popularność – szybciej, taniej i bez stresu
Brak ekip i wysokie ceny robocizny sprawiają, że coraz więcej osób rozważa budowę domu prefabrykowanego. To technologia, która skraca czas budowy nawet o kilka miesięcy, pozwala lepiej kontrolować koszty i często okazuje się tańsza niż tradycyjna budowa. W 2026 roku można spodziewać się większej konkurencji między producentami prefabrykatów, co może dodatkowo obniżyć ceny.
Koszt budowy domu - co nas czeka w 2026 roku?
Eksperci Extradom.pl przewidują, że w przyszłym roku nie będzie gwałtownych zmian. Średni koszt budowy metra kwadratowego domu ma wynieść ok. 5920 zł/m² w połowie roku, a do końca 2026 wzrosnąć do 6040 zł/m².
– Spodziewamy się lekkiego ożywienia rynku, napędzanego lepszym dostępem do kredytów i inwestycji. Ceny będą rosły, ale powoli – o 1–2% kwartalnie – mówi Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.
Końcówka 2025 roku przynosi chwilę oddechu po latach podwyżek. Ale eksperci nie mają wątpliwości, że początek sezonu 2026 może znów podbić ceny. Działki drożeją, fachowcy mają pełne terminarze, a materiały nie tanieją. Dlatego jeśli planujesz budowę, zaplanuj wszystko wcześniej. Sprawdź ceny, umów ekipę, rozważ prefabrykację. Świadome decyzje teraz pozwolą Ci zaoszczędzić w kolejnym sezonie budowlanym.