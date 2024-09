Chińskie wojsko w gotowości wobec niemieckich działań

"Zachowanie strony niemieckiej zwiększa ryzyko bezpieczeństwa i wysyła złe sygnały" – stwierdził w oświadczeniu rzecznik chińskiej armii Li Xi. Podkreślił przy tym, że chińskie wojsko w regionie pozostaje w najwyższej gotowości i "będzie zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkim zagrożeniom i prowokacjom".

Symboliczne przepłynięcie niemieckich okrętów przez Cieśninę Tajwańską

Dwa okręty niemieckiej marynarki wojennej, w tym fregata "Baden-Wuerttemberg", przepłynęły w piątek Cieśninę Tajwańską w kierunku południowym - podała agencja Reutera, powołując się na źródła bezpieczeństwa. Jedno ze źródeł określiło ten rejs jako "zdarzający się nieczęsto" i wysoce symboliczny oraz jako komunikat od władz w Berlinie, że stoją one po stronie swoich sojuszników w kwestii przestrzegania międzynarodowych zasad - przekazał Reuters, cytujący anonimowe źródła.

Zachodnie mocarstwa zwiększają obecność w Indo-Pacyfiku

Portal Nikkei Asia w czwartek ocenił, że "ekspansjonistyczne działania Chin w ostatnich latach skłoniły zachodnie mocarstwa do zwiększenia swojej obecności w regionie Indo-Pacyfiku w celu ochrony sojuszników i utrzymania porządku międzynarodowego opartego na zasadach". Okręty wojenne Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii niejednokrotnie wykonywały rejsy przez Cieśninę Tajwańską w ramach prawa do swobody żeglugi, co władze ChRL zwykle określały mianem "prowokacji".

Historyczny powrót niemieckiej marynarki do regionu Indo-Pacyfiku

Niemiecka marynarka, która ostatni raz była obecna na tych wodach w 2002 r., nazywa obecne rozmieszczenie w regionie Indo-Pacyfiku "najważniejszym" w tym roku. Szeroka na ok. 130 km cieśnina oddziela główną wyspę Tajwanu od Chin kontynentalnych. Komunistyczne władze w Pekinie, które uznają Tajwan za separatystyczną prowincję, traktują ją jako morskie wody wewnętrzne.

Chiny utrzymują stanowisko wobec prawa do żeglugi

Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning powiedziała podczas poniedziałkowego briefingu prasowego, że Chiny "szanują prawo do żeglugi, z którego korzystają wszystkie kraje na odpowiednich wodach, zgodnie z chińskim prawem i prawem międzynarodowym, (...) ale zdecydowanie sprzeciwiają się prowokacjom i zagrożeniu suwerenności oraz bezpieczeństwa Chin przez zainteresowane kraje pod hasłem swobody żeglugi". (PAP)