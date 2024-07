Polska i Niemcy zapowiadają podnoszenie interoperacyjności sił zbrojnych obu państw, inwestycje w przemysły obronne i starania na rzecz ich konkurencyjności.

"Jesteśmy mocno zaangażowani w Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i zależy nam na bliskich relacjach transatlantyckich" – zapewnili przedstawiciele Polski i Niemiec w "Polsko-Niemieckim Planie Działania" opublikowanym po wtorkowych konsultacjach międzyrządowych. "Będziemy konsultować się w konkretnych sprawach dotyczących współpracy w ramach NATO, ze szczególnym uwzględnieniem trwającej adaptacji natowskiej doktryny odstraszania i obrony, wsparcia NATO dla Ukrainy i współpracy Sojuszu z tym państwem, reakcji NATO na zagrożenie ze strony Rosji oraz współpracy między NATO a Unią Europejską" – zapowiedziały obie strony. Zadeklarowały wykorzystywanie projektów mechanizmu stałej współpracy PESCO i wzmacnianie Eurokorpusu.

Rosja zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego

Polska i Niemcy uznają, że ponieważ "Rosja i jej sojusznicy stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla pokoju, wolności, demokracji i bezpieczeństwa w Europie, UE musi zwiększać swoją zdolność do działania samodzielnie, gdy to konieczne, i z partnerami, gdy to możliwe", przy czym NATO "pozostaje trzonem bezpieczeństwa europejskiego". Większa samodzielność UE ma się też przyczynić do sprawiedliwszego podziału obciążeń ponoszonych przez Europę i Amerykę Północną na rzecz wspólnej obrony.

Oba kraje "zdecydowanie zobowiązują się do dalszego pogłębiania współpracy" w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Współpraca ma też przyczynić się do zwiększenia mobilności wojsk (wzorem holendersko-niemiecko-polskiej inicjatywy ze stycznia br.) i uruchomienia unijnych sił szybkiego reagowania do 2025 r.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Pierwszorzędne znaczenie w obliczu "wysokiego poziomu wyrafinowania zagrożeń" oba rządy przypisują międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Rządy obu krajów zmierzają zacieśnić dwustronną współpracę wojskową, zapowiadają przy tym przegląd zasadności dotychczasowych projektów w kontekście zmian, jakie w ostatnich latach zaszły pod względem bezpieczeństwa. Oprócz kontynuacji dotychczasowych przedsięwzięć w planie są nowe, w tym ściślejsza współpraca wojsk inżynieryjnych, rozwijanie współpracy między brygadami obrony terytorialnej a dowództwami regionalnymi, bliższa kooperacja w związku z zagrożeniami hybrydowymi (komunikacja strategiczna, ochrona infrastruktury krytycznej, technologie), rozszerzanie wzajemnej współpracy w zakresie cyberprzestrzeni. Ściślej współpracować mają też siły morskie, zapowiedziano rozpoczęcie integracji sztabów polskich i niemieckich sił morskich w ramach dowództwa sił zadaniowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Współpraca techniczna przy czołgach Leopard 2A4 i wsparcie Ukrainy

Deklaracja dotyczy także współpracy wojskowo-technicznej, w tym przy eksploatacji i modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PLM1 z udziałem przemysłów obu państw, a także przy naprawach czołgów przekazanych Ukrainie.

"Rozwiniemy współpracę w dziedzinie okrętów podwodnych i min morskich, przyjmując szersze, wielonarodowe podejście" - zapowiadają oba kraje. Oprócz zbrojeń kooperacja ma objąć kwestie doktrynalne i szkoleniowe, logistykę i konserwację. Zapowiedziano też współpracę obu krajów jako użytkowników samolotów F-35.

Obrona przestrzeni powietrznej

Wspólnym celem jest rozbudowa europejskich zdolności do obrony powietrznej dla wzmocnienia zintegrowanej natowskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (IAMD). Przypomniano, że Polska rozważa przystąpienie do inicjatywy europejskiej tarczy antyrakietowej (ESSI) koordynowanej przez Niemcy, a współpraca może obejmować służące europejskim zdolnościom projekty przemysłowe.

"Plan Działania" podtrzymuje deklaracje dalszego wsparcia Ukrainy, w tym utworzenia w Bydgoszczy Połączonego Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC), które powstanie na mocy decyzji ministrów obrony Rady NATO-Ukraina z lutego 2024 br.

Wsparcie dla Ukrainy i sankcje nałożone na Rosję

Polska i Niemcy zapowiadają ścisłe przestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję i przygotowanie wspólnych propozycji kolejnych środków "dopóki Rosja nie przewie agresji na Ukrainę". "Jesteśmy zdecydowani wykorzystać nadzwyczajne dochody od unieruchomionych aktywów państwa rosyjskiego w celu dalszego wspierania Ukrainy. (…) Potwierdzamy, że (…) aktywa państwa rosyjskiego podlegające naszej jurysdykcji pozostaną unieruchomione do czasu, aż Rosja przerwie agresję i zapłaci za szkody, które wyrządziła Ukrainie" – oświadczyły Polska i Niemcy.

Deklaracja dotyczy też "przygotowania i wsparcia dla rosyjskiej diaspory prodemokratycznej i antywojennej, obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy".

Potrzeba reformy ONZ

"Aby osiągnąć zadowalające rezultaty i konieczną koordynację wszystkich naszych starań, zamierzamy podtrzymywać regularny polsko-niemiecki dialog polityczny i polityczno-wojskowy, uzupełniany formatem Trójkąta Weimarskiego i skorelowany ze spotkaniami wysokiego szczebla na forach NATO i UE" – zapowiadają rządy RP i RFN. Deklarują też, że będą "zdecydowanie bronić Karty Narodów Zjednoczonych, która jest kamieniem węgielnym prawa międzynarodowego". Oba państwa wyraziły zarazem przekonanie, "trzy główne organy ONZ – Rada Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne oraz Rada Gospodarcza i Społeczna – wymagają zreformowania i ożywienia".(PAP)

