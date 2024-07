W czerwcu minister obrony Niemiec Boris Pistorius przedstawił plany nowego modelu służby wojskowej, która ma opierać się na zasadzie dobrowolności. Pierwszym krokiem jest rejestracja osób w wieku służby wojskowej. Do młodych mężczyzn i kobiet ma być wysłany kwestionariusz, w którym będą pytani o chęć i zdolność do odbycia służby wojskowej. Dla mężczyzn wypełnienie formularza ma być obowiązkowe, z kolei dla kobiet – dobrowolne – dowiadujemy się ze strony niemieckiego ministerstwa obrony.

Reklama

"Najpierw potrzebujemy odpowiedniej dyskusji politycznej i społecznej”

Wybrani przez Bundeswehrę mężczyźni będą musieli stawić się przed komisją poborową. Model zakłada sześciomiesięczną zasadniczą służbę z możliwością jej dobrowolnego wydłużenia do 23 miesięcy. Ci, którzy ukończą służbę wojskową, zostaną następnie przydzieleni do rezerwy i otrzymają możliwość corocznego szkolenia – czytamy na stronie ministerstwa. Pistorius spodziewa się, że jego koncepcja nowej służby wojskowej sprawi, że każdego roku Bundeswehra zwerbuje ok. 5 tys. dodatkowych żołnierzy i żołnierek.

Reklama

Generalny Inspektor Bundeswehry Carsten Breuer powiedział w czwartek portalowi RND, że w przypadku reaktywacji obowiązkowej służby powinna ona objąć także kobiety. „Obecnie zawiesiliśmy obowiązkową służbę wojskową, która zgodnie z Ustawą Zasadniczą jest skierowana wyłącznie do mężczyzn. Należy wprowadzić równe prawa. Ale najpierw potrzebujemy odpowiedniej dyskusji politycznej i społecznej” - przyznał Breuer.

Plan włączenia kobiet do obowiązkowej służby wojskowej wymagałby zmiany konstytucji

Plan włączenia kobiet do obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech wymagałby zmiany w Ustawie Zasadniczej. Art. 12a stanowi obecnie, że mężczyźni od momentu ukończenia 18 r.ż. mogą być zobowiązani do służby w siłach zbrojnych, Federalnej Służbie Ochrony Granic lub w jednostkach obrony cywilnej.

Zdaniem generalnego inspektora Bundeswehry Niemcy muszą być gotowe na wojnę. „Z wojskowego punktu widzenia potrzebujemy zdolności do rozwoju, nie tylko w świetle planów NATO” – podkreślił Breuer. Jak dodał, niemiecka armia potrzebuje ponad 400 tys. tymczasowych i zawodowych żołnierzy oraz rezerwistów. Według Breuera aby pokryć to zapotrzebowanie, potrzeba ok. 100 tys. dodatkowych rezerwistów. „To nie zadziała bez obowiązkowych elementów” – podsumował. Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zawieszona w 2011 r. - po 55 latach - pod rządami ministra obrony Karla-Theodora zu Guttenberga (CSU).

Z Monachium Iwona Pałczyńska