Socjaldemokraci zagrożeni porażką w wyborach w Saksonii i Turyngii

Chcą mieć opracowany scenariusz na wypadek, gdyby partia kanclerza Olafa Scholza, socjaldemokratyczna SPD, poniosła całkowitą porażkę w wyborach w Saksonii i Turyngii, które odbędą się 1 września.

Według sondaży w Saksonii socjaldemokratom grozi nawet, że nie osiągną pięcioprocentowego progu i nie dostaną się do parlamentu landowego. "Obecnie mają tam zaledwie sześć procent (margines błędu +/- 2)", napisał "Bild".

CDU rozważa konsekwencje porażki SPD i możliwe nowe wybory w Niemczech

Według rachub CDU takie fiasko może spowodować, że Scholz osłabnie do tego stopnia, iż może być zmuszony, by zwrócić się do Bundestagu o wotum zaufania. "Jeśli przegra głosowanie, prezydent federalny może rozwiązać Bundestag i zarządzić nowe wybory (...)", czytamy.

"Oznaczałoby to ogólnokrajowe głosowanie przed Bożym Narodzeniem. Prawo przewiduje, że w takim przypadku może upłynąć maksymalnie 90 dni, zanim wyborcy podejmą decyzję", zauważył dziennik.

Socjaldemokraci myślą o rozwiązaniu koalicji i przedterminowych wyborach

Według informacji dziennika "Welt" socjaldemokraci już pod koniec czerwca rozważali, czy nie lepiej byłoby rozwiązać niepopularną rządową koalicję (SPD, Zieloni i FDP) i dążyć do przedterminowych wyborów, przypomniał "Bild". A następnie rozpocząć "krótką, ostrą kampanię wyborczą" z najpopularniejszym politykiem w Niemczech, ministrem obrony Borisem Pistoriusem (SPD).

"Friedrich Merz z CDU chce być przygotowany na taką ewentualność", zauważył "Bild". Ponieważ Pistorius byłby dla niego trudniejszym przeciwnikiem niż Scholz. Rzecznik CDU odpowiedział na zapytanie gazety w tej sprawie: "Bez komentarza".

Analiza wyników sondaży w Saksonii: rywalizacja AfD i CDU

Jak pisał w lipcu dziennik "Sueddeutsche Zeitung", powołując się na sondaże, w SaksoniiAfD i CDU idą łeb w łeb, obie partie mają około 30 proc. głosów. Pozostałe partie są daleko w tyle za liderami: lewicowy sojusz BSW ma nieco ponad 10 proc., SPD i Zieloni tylko nieznacznie przekraczają próg 5 proc. Liberalna FDP, Lewica i Wolni Wyborcy prawdopodobnie nie wejdą do nowego parlamentu landowego. Byłaby to szczególnie poważna porażka dla partii Lewicy: w 2019 r. była trzecią siłą w kraju związkowym z poparciem 10,4 proc..

Stan sondaży w Turyngii: przewaga AfD i słabe wyniki SPD

Jeśli chodzi o Turyngię, to w sondażu Thueringentrend stacji MDR z czerwca br. AfD osiągnęła 28 proc., CDU - 23 proc., BSW - 21 proc., Lewica - 11 proc., SPD - 7 proc. i Zieloni - 4 proc. FDP uzyskała wynik poniżej 5 proc.

Z Berlina Berenika Lemańczyk(PAP)