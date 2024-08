Konsumenci korzystają z okazji

Nastroje w największej gospodarce Europy, według wskaźnika opracowanego przez Komisję Europejską, są obecnie tuż poniżej poziomu z lutego 2022 roku, z czasów kryzysu tuż po inwazji Rosji na Ukrainę. Ani Francja, ani Włochy nie są nawet blisko tego progu.

Rośnie siła pieniądza

Rozbieżność między coraz bardziej zadowolonymi konsumentami a spowolnionym wzrostem gospodarki kraju, można częściowo wyjaśnić wzrostem płac. Zdaniem Christiane von Berg, głównej ekonomistki w firmie ubezpieczeniowej Coface, nastroje nabywców nie wróciły do takich poziomów jak przed pandemią, ale siła nabywcza ich portfeli wzrosła. To zasługa zbiegu dwóch okoliczności: rosnących płac i słabnącej presji inflacyjnej. W pierwszym kwartale 2024 r. niemieccy pracownicy odnotowali historyczny, najwyższy od rozpoczęcia zbierania danych w 2008 roku, realny wzrost płac.

Indeksy nastrojów w górę

Inne niemieckie wskaźniki nastrojów również poprawiły się w lipcu. Indeks zaufania do usług w kraju wzrósł, podczas gdy w niemal wszystkich krajach strefy euro spadł.

Opracowany przez GfK wskaźnik nastroju konsumpcyjnego w Niemczech również w zeszłym miesiącu wykazał wzrost. Zdaniem badaczy na jego poprawę wpłynęły głównie ​​lepsze perspektywy dochodowe i nieco większa siła nabywcza pieniądza.

Wpływ Mistrzostw Europy UEFA

Niemiecki optymizm mogą napędzać również inne, mniej oczywiste czynniki niż płace. Jednym z nich mogą być Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA, które gościły w Niemczech od 14 czerwca przez miesiąc. Tysiące fanów z całego kontynentu przybyło do kraju. Szacowano, że tylko do Berlina z tej okazji przyjechało 2,5 miliona entuzjastów tego sportu. Niemiecka drużyna dotarła do ćwierćfinału, zanim przegrała z Hiszpanią.

„Jest wysoce prawdopodobne, że euforia wywołana przez mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech wpłynęła (pozytywnie) na dużą części populacji” – powiedział Rolf Buerkl z Instytutu Decyzji Rynkowych w Norymberdze. „Pozostaje pytanie, czy ten efekt będzie trwały”.

Taylor Swift mogła być skuteczniejsza

Jak pokazuje dotychczasowa historia, poprzednie turnieje piłkarskie nie utrwaliły na dłużej tendencji wzrostowych nastroju. Zdaniem Von Berg większy wpływ na poprawie klimatu ekonomicznego Niemczech mogła mieć Taylor Swift i przyjazd swifties na niemieckie koncerty. „Puchar Europy nie przyczynił się aż tak bardzo (do poprawy nastrojów konsumenckich), biorąc pod uwagę wyższe wydatki rządowe na to wydarzenie” – powiedziała. „Z drugiej strony siedem koncertów Taylor Swift zwiększyło konsumpcję, nie wymagając jednocześnie wysokich udziałów państwa”.

Co dobre szybko się kończy

Niezależnie od powodu, dla którego niemieccy konsumenci mają powody do radości, to trudno będzie im utrzymać tak optymistyczne nastawienie. Trasa koncertowa Swift powędrowała dalej, a mistrzostwa piłkarskie zakończyły się miesiąc temu. Istnieje granica tego, jak bardzo firmy mogą podnosić płace w słabej gospodarce.

Gospodarka w coraz większym kryzysie

Obecna liczba bankructw jest najwyższa od lata 2016 roku. Spadająca produkcja przemysłowa w niegdyś potężnej niemieckiej bazie produkcyjnej może utrudnić firmom dalsze podnoszenie płac, co zagraża obecnemu radosnemu nastrojowi.