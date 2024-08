Plany CDU/CSU w nadchodzących wyborach do landtagów

Reklama

We wrześniu w Saksonii, Turyngii i Brandenburgii odbędą się wybory do landtagów. Soeder oznajmił w czwartkowym wywiadzie dla „SZ”, że celem Unii CDU/CSU jest posiadanie przynajmniej dwóch własnych premierów na czele wymienionych krajów związkowych. Podkreślił przy tym, że należy utworzyć koalicje rządowe w taki sposób, aby nie dopuścić do władzy skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Według sondaży z czerwca i lipca w Saksonii, Turyngii i Brandenburgii prowadzi AfD z wynikami między 24-30 proc. Ponadto dużym poparciem obok chadeckiej CDU cieszy się także niedawno utworzona lewicowa partia Sojusz Sahra Wagenknecht (BSW). Jej liderka zapowiedziała już, że nie będzie uczestniczyć w żadnym rządzie kraju związkowego, który wspiera Ukrainę w walce z Rosją. Zdaniem szefa CSU, „jeżeli chodzi o Ukrainę – większość ludzi wie i czuje, że pokój nie zostanie osiągnięty przez poprzez pozostawienie Ukrainy Putinowi”. „Wiara w to, że Moskwa powiedziałaby: +Dziękuję, to wszystko+, jest naiwna. Byłby to początek poważnego zagrożenia dla Europy” – podkreślił Soeder.

Reklama

Migracja jako kluczowy temat wyborów we wschodnich Niemczech

Premier Bawarii jest zdania, że kluczową rolę w wyborach do landtagów we wschodnich Niemczech odegra kwestia migracji. „Chodzi o sprawiedliwość. Nikt nie ma nic przeciwko temu, że ktoś przyjeżdża do Niemiec, pracuje tu i zarabia na własne utrzymanie. Ale fakt, że ludzie, którzy nigdy nie wpłacili ani euro do systemu ubezpieczeń społecznych, otrzymują to samo, co ktoś, kto płacił przez całe życie, jest nie fair i niesprawiedliwe” – powiedział Soeder, wskazując, że dotychczasowa polityka migracyjna rządu federalnego doprowadziła do wzrostu popularności AfD.

Według szefa CSU, aby ograniczyć wpływy AfD, koalicja rządowa SPD, Zielonych i FDP powinna zająć ostrzejsze stanowisko wobec migrantów. „Po pierwsze: kontrole i odrzucenia na granicach. Oba są prawnie możliwe i prowadzą do znacznego zmniejszenia imigracji. Po drugie, wydalenia i deportacje, w tym do krajów takich jak Syria i Afganistan. Po trzecie, na przykład zniesienie dochodu obywatelskiego dla Ukraińców” – zaznaczył Soeder. I dodał, że zamiast zasiłku dla obywateli Ukrainy powinno się utworzyć więcej zachęt do pracy.

Wpływ polityki migracyjnej na porównanie między dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami

Zdaniem premiera Bawarii duże niemieckie miasta, np. Monachium, przyjmują zdecydowanie za mało migrantów w porównaniu z mniejszymi miejscowościami. „W mniejszych miastach zakwaterowanie 50 czy 60 osób może okazać się problemem” – ocenił.

Przygotowania CDU/CSU do wyborów parlamentarnych w 2025 roku

Markus Soeder zapowiedział też, że Unia CDU/CSU przedstawi późnym latem swojego kandydata na kanclerza przed wyborami parlamentarnymi w 2025 r. W lipcowym sondażu Insa dla dziennika „Bild” 37 proc. badanych oceniło premiera Bawarii jako najlepszego kandydata na szefa niemieckiego rządu. Za nim, z wynikiem 31 proc., uplasował się lider CDU Friedrich Merz. Za obecnym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem opowiedziało się 17 proc. respondentów.

Pozytywna reakcja na kandydaturę Soedera na kanclerza

„Jeśli chodzi o sondaże: jak na przewodniczącego CSU spotkałem się z zaskakująco pozytywną reakcją, nawet poza Bawarią. Chciałbym to wykorzystać. Tak czy inaczej, razem zrobimy to dobrze” – powiedział Soeder.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)