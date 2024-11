Analitycy szacują, że po spadku o 0,3 proc. w 2023 r., także w 2024 r. produkt krajowy brutto skurczy się o 0,1 proc. W prognozie sprzed miesiąca przewidywali stagnację. Prognoza na kolejny rok także została zrewidowana. W ocenie analityków całoroczna prognoza PKB Niemiec na 2025 r. została obniżona z 0,8 proc. do 0,7 proc.. Prognozę na 2026 r. analitycy utrzymali na niezmienionym poziomie wzrostu o 1,3 proc.

Największa gospodarka Europy po raz kolejny uniknęła technicznej recesji, notując nieoczekiwany wzrost na poziomie 0,2 proc. w trzecim kwartale. Ale nastąpiło to po gwałtowniejszym niż początkowo zgłaszano spadku o 0,3 proc. między kwietniem a czerwcem.

Niepewność polityczna

Jednocześnie perspektywy gospodarcze Niemiec pogorszyły się, również z powodu zwiększonej niepewności politycznej po reelekcji Donalda Trumpa i upadku niemieckiego rządu.

Prezes Bundesbanku Joachim Nagel ostrzegł w tym tygodniu, że grożące podatki handlowe Trumpa mogą kosztować Niemcy 1 proc. produkcji gospodarczej.

Biorąc pod uwagę, że nawet bez amerykańskich taryf przewidywany wzrost gospodarczy Niemiec w przyszłym roku ma być mniejszy niż 1 proc., to po wprowadzeniu ewentualnych taryf wzrost niemieckiego PKB może faktycznie spaść poniżej zera.

Różne oceny efektu Trumpa

Ekonomiści biorący udział w ankiecie Bloomberga różnią się co do potencjalnego wpływu Trumpa na gospodarkę Niemiec. Spośród tych, którzy już zrewidowali swoje prognozy PKB z powodu jego powrotu do Białego Domu, wielu spodziewa się spadku o 0,1 lub 0,2 punktu procentowego.

Tymczasem ekonomiści z Landesbank Baden-Württemberg przewidują, że PKB będzie o 0,9 punktu procentowego niższa w 2025 r. niż rok wcześniej.