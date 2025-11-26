Rząd w Budapeszcie nie potwierdził jeszcze oficjalnie informacji

Rząd w Budapeszcie nie potwierdził jeszcze oficjalnie informacji. Centrum Informacyjne Rządu odpowiedziało Telexowi, że „poinformuje opinię publiczną o zagranicznych podróżach premiera w standardowy sposób”. Panyi, który powołał się na źródło znające szczegóły podróży, napisał na platformie X, że biuro prasowe rządu zapewniło go, iż skomentuje doniesienia „w odpowiednim czasie”.

Premier Orban po raz ostatni spotkał się osobiście z Putinem w lipcu 2024 roku, również w Moskwie. Rząd potwierdził wówczas podróż dopiero po wylądowaniu premiera w Rosji - przypomniał Telex.

Szczególny moment wizyty w Moskwie

Węgierska prasa zwróciła uwagę na to, że wizyta odbyłaby się w momencie, gdy światowi liderzy zintensyfikowali rozmowy w sprawie osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Węgierski rząd poparł w ubiegłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA, wzywając do jego akceptacji Unię Europejską i europejskich przywódców. Premier Orban napisał w tej sprawie list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wzywając UE do bezwarunkowego poparcia planu Donalda Trumpa.

Amerykański plan pokojowy został skrytykowany przez Ukrainę i jej europejskich sojuszników, którzy uznali, że zawiera zbyt wiele ustępstw na rzecz Rosji. W efekcie prowadzonych od weekendu negocjacji usunięto z niego dziewięć punktów, choć kilka kwestii, a zwłaszcza ewentualne ustępstwa terytorialne, wymaga jeszcze uzgodnienia.

Z Budapesztu Jakub Bawołek