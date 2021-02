„Musieliśmy uruchomić naszą własną produkcję, a obecnie stworzyliśmy materiały i dopracowaliśmy skrzydła przy wykorzystaniu naszych materiałów” – skomentował Siergiej Czemiezow, dyrektor wykonawczy Rostec State Corp w czasie Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Obronnej (IDEX) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wcześniej amerykańskie przedsiębiorstwa dostarczały spółce zależnej Rostecu – głównemu wykonawcy zleceń zbrojeniowych dla Rosji – elementy kompozytowe do skrzydeł. Współpraca ta została przerwana w 2018 roku, gdy USA nałożyły na tę jednostkę sankcje. Z kolei Siergiej Czemiezow, który służył w KGB z Władimirem Putinem w NRD, został wpisany przez Amerykanów na czarną listę po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Siergiej Czemiezow ocenia, że nowa administracja Joe Bidena nie wykazuje tendencji do złagodzenia wprowadzonych sankcji.

Odrzutowiec pasażerski MS-21 odbył swój pierwszy lot w grudniu. Jest wyposażony w rosyjskie silniki Aviadvigatel PD-14 i przechodzi obecnie testy certyfikacyjne.

Pierwszy poradziecki odrzutowiec pasażerski Suchoj Superjet został stworzony jako konkurencyjna maszyna wobec takich zagranicznych samolotów krótszego zasięgu, jak kanadyjskie bombardiery czy brazylijskie embraery. Maszyna ta jednak brała udział w dwóch poważnych katastrofach, co stało się powodem krytyki ze strony komercyjnych operatorów lotniczych wskazujących na konieczność częstych lądowań i błędy techniczne.

Rodzina samolotów MS-21, do której zaliczają się dwa warianty maszyny, jest rozwijana przez tę samą spółkę zależną od Rostec, która prowadzi program Superjet. Nowe maszyny mają być odpowiedzią na Airbusa A320neo oraz Boeinga 737 Max. Na ich pokładzie ma się zmieścić do 211 pasażerów, zaś ich zasięg ma wynosić do 6 tys. km.

Państwowy konglomerat, który będzie tworzył maszyny, zajmuje się również produkcją kałasznikowów oraz helikopterów. Firma chce zwiększyć dywersyfikację produkcji, zwiększając udział projektów cywilnych z obecnych 33 do 50 proc. w 2030 roku – zapowiedział Siergiej Czemiezow.