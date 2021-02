SmartWings ma przywrócić operacje lotnicze jeszcze w tym miesiącu. Do lata firma chce włączyć do użytku wszystkie samoloty – czytamy we wtorkowej deklaracji. Boeingi 737 Max mają być wykorzystywane do lotów m.in. na Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Omanu.

Wznowienie lotów z wykorzystaniem modeli 737 Max będzie możliwe dzięki styczniowej decyzji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) pozwalającej na użycie tych maszyn. Boeingi 737 Max uziemiono w marcu 2019 roku po katastrofach lotniczych, w których uczestniczył ten model.

Brazylia i Stany Zjednoczone wznowiły już komercyjne loty modelami 737 Max pod koniec 2020 roku.

Inni europejskie firmy, które mają w swojej flocie Boeingi 737 Max, takie jak niemiecki TUI, na razie na planują wznowienia lotów z wykorzystaniem tego modelu, ale głównie ze względu na lockdowny spowodowane pandemią koronawirusa.