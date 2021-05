Co najmniej 11 osób zginęło we wtorek w strzelaninie w gimnazjum w Kazaniu, w Rosji. Większość ofiar to uczniowie, zginęła też nauczycielka i ochroniarz. Według mediów sprawców ataku było dwóch: jeden - 19-letni były uczeń - został zatrzymany, a drugi napastnik - zabity.

Według źródeł, cytowanych przez media, 32 osoby są poszkodowane. Niektóre media podają liczbę 13 zabitych podczas strzelaniny.

Wśród ofiar śmiertelnych - według agencji RIA Nowosti - są uczniowie, którzy zginęli wyskakując z okna budynku.

Kazań jest głównym miastem republiki Tatarstanu; przywódca tego regionu Rustam Minnichanow oficjalnie poinformował, że w strzelaninie zginęło siedmioro uczniów, a rannych zostało 16. Minnichanow powiedział także, że był tylko jeden sprawca strzelaniny, który został aresztowany.

Wcześniej media informowały, że do szkoły weszło dwóch uzbrojonych ludzi i otworzyło ogień do uczniów. Zatrzymany został 19-letni były uczeń gimnazjum. Kanał Baza podał w komunikatorze Telegram jego nazwisko: Ilnaz Galawijew.

Media informowały także o drugim sprawcy, który został zabity podczas szturmu sił bezpieczeństwa na budynek szkoły, gdzie wcześniej napastnik zabarykadował się w jednej z sal.

W rejonie szkoły wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej. Zajęcia w szkołach w Kazaniu zostały we wtorek odwołane.