Serwis Facebook i komunikator Telegram zostały w czwartek ukarane grzywnami przez sąd w Moskwie, który uznał, że nie usunęły one treści zakazanych w Rosji. FB ma zapłacić 17 mln rubli (ok. 236,6 tys. USD), Telegram - 10 mln rubli (ok. 139,2 tys. USD).

Nie jest jasne, jakich zakazanych w Rosji treści dotyczy ten wyrok. Obie firmy ukarane zostały na mocy artykułu kodeksu administracyjnego, mówiącego o naruszeniu zasad dostępu do informacji i zasobów informacyjnych. Telegram został w maju br. ukarany grzywną za nieusunięcie danych o demonstracjach, organizowanych bez zezwolenia władz. Państwowy regulator internetu, urząd Roskomnadzor, sporządził protokoły o takim samym wykroczeniu administracyjnym wobec Facebooka, Google'a, TikToka i dwóch popularnych serwisów rosyjskich (VKontakte i Odnokłassniki). 27 maja sąd nałożył na Twittera grzywnę w wys. 19 mln rubli (ok. 259 tys. USD) za sześć wykroczeń administracyjnych. Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)